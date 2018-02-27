США вслед за Россией и Францией прокомментировали скандальные слова Алиева

Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Госдепартамент США отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о исторических правах азербайджанского народа на армянские земли, призвав воздержаться от заявлений, которые накаляют обстановку.

«США придерживаются заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 11 февраля, в котором призывают стороны воздерживаться от заявлений, которые накаляют обстановку и провокационных действий. США также призывают стороны уважать достигнутые соглашения на саммите в Женеве в 2017 году об активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения», — отмечается в официальном ответе госдепа США на запрос армянской службы «Радио Свобода».

После заявления Вашингтона можно констатировать, что все страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прокомментировали скандальное заявление Ильхама Алиева. Ранее в том же ключе высказались Москва и Париж.

«Франция полностью привержена поиску переговорного решения нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны конфликта добросовестно работать в направлении нахождения решения путем переговоров, в особенности воздерживаясь от любых заявлений или действий, которые может усилить напряженность», — говорится в заявлении МИД Франции 20 февраля.

Слова Алиева прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности», — заявила Захарова 15 февраля.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент АрменииСерж Саргсян заявил, что территориальные претензии президента Азербайджана в отношении столицы Армении Еревана — бред, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на съезде партии «Ени Азербайджан» говоря о Ереване, назвал его исторической азербайджанской территорией. «Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели», — сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут «освобождены азербайджанские территории».

Читайте ранее в этом сюжете: Париж откликнулся на слова Саргсяна о молчании Европы