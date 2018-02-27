Порошенко и Лукашенко обсудили «развитие политического диалога»

Киев, , 17:40 — REGNUM Президенты Украины и Белоруссии Пётр Порошенко и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 27 февраля обсудили «актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений», сообщает пресс-служба украинского лидера.

В частности, как отмечается, президенты обсудили «развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне».

Собеседники также отметили важность «надлежащей подготовки» к проведению в 2018 году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии. «В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества», — говорится в сообщении.

На официальном сайте президента Белоруссии информации о его телефонном разговоре с Петром Порошенко не приводится.

Напомним, что за последнее время отношения Киева и Минска омрачили сразу несколько эпизодов. Так, осенью минувшего года сотрудниками КГБ Белоруссии был взят с поличным кадровый сотрудник ГУР министерства обороны Украины Павел Шаройко, работавший на территории Белоруссии под видом журналиста Общественной национальной телерадиокомпании Украины.

Власти двух стран договорились не афишировать инцидент, однако Киев сделал вброс данной информации в публичное пространство, украинские СМИ обрушились с критикой на официальный Минск. После этого белорусская сторона обнародовала все подробности операции КГБ по раскрытию украинской шпионской сети в республике.

В декабре Белоруссия выступила в Генеральной ассамблее ООН против предложенной Киевом резолюции по Крыму, в которой Россия была объявлена «оккупирующей державой». Позднее МИД Белоруссии официально оправдывался за голосование «против» антироссийского документа, тем не менее украинские политики раскритиковали Александра Лукашенко и начали подсчитывать «ножи в спину» от Минска.

В феврале этого года МИД Украины отверг инициативу Лукашенко об отправке белорусского миротворческого контингента в Донбасс на основании того, что Белоруссия «не вышла из состава ОДКБ».