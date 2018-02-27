«Давно пора!»: соцсети о задержании польского журналиста Мацейчука

Москва, , 18:07 — REGNUM Польского журналиста Томаша Мацейчука, известного своими антироссийскими высказываниями, сегодня, 27 февраля, задержали в Подмосковье за разжигание межнациональной розни. Пользователи социальных сетей активно обсуждают его задержание и считают, что это нужно было сделать еще раньше.

По мнению пользователей, Мацейчук уже давно перешел черту в своих высказываниях о России. Они считают, что скандальному журналисту не нужно было позволять так открыто распространять русофобские идеи и следовало его задержать еще раньше.

«Давно пора! Чемодан, вокзал, Варшава!» — пишет Евгений Ж.

При этом в сети надеются, что такая же участь постигнет и других «экспертов», выступающих на российском телевидении с антироссийскими лозунгами. Многие пользователи вспоминают украинского политолога Славу Ковтуна, американского журналиста Майкла Бома, польского политолога Якуба Корейбу и украинского политолога Дмитрия Суворова.

«Надеюсь, такая же участь ожидает господина Ковтуна, Корейбу, Суворова и других русофобов с российских федеральных каналов», — пишет Swiss Vatnik.

«Сейчас иностранные телевизионные «мальчики для битья» Ковтун, Бом и Корейба должны напрячься», — прокомментировал пользователь Командир полка.

Некоторые пользователи считают, что российские СМИ не должны приглашать таких экспертов в эфир. Вместе с этим они отмечают, что, скорее всего, такие русофобские высказывания и впредь будут звучать с голубых экранов, так как именно благодаря им телеканалы повышают рейтинги.

«Еще бы СМИ предупредить за подобного рода «приглашалки к эфиру». А то, сдается мне, свято место не опустеет!» — считает пользователь БесСовести.

«Как может страна позволять оскорблять себя у себя дома на своем ТВ и потом удивляться, почему в мире ее не уважают? Ведь у ее д*рьм*шоу (отредактировано ИА REGNUM ) такой рейтинг! Честь — ничто! Рейтинг — всё!» — высказалась Евгения К.

После обыска Мацейчука задержали и доставили в отдел полиции. Некоторые пользователи считают, что это лишние действия, так как о его взглядах всё было понятно и раньше. По их мнению, польского журналиста нужно было просто выдворить с территории России.

«Увидел в ленте, что у Томаша Мацейчука проходит обыск. А зачем? И так не понятно, кто он? Мало его на ТВ эфирах слушали? Дали бы ему несколько часов на то, чтобы покинуть страну без права въезда, и всё», — считает пользователь Голос Мордора.

Нашлись и те пользователи, которые встали на защиту Мацейчука. По их мнению, он вовсе не сеял межнациональную рознь, а якобы говорил правду и называл все вещи своими именами.

«Томаш называл красных фашистов красными фашистами. Естественно, кто-то оскорбился правдой и донёс на него», — пишет Злой волгоградец.

«Это государство нежизнеспособно до тех пор, пока не отпустит своё кровавое прошлое. Томашу — сил!» — поддержал Александр П.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в съемной квартире Мацейчука провели обыски в рамках расследования дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом послужила вырезка из телеэфира, которую разместила некая Елена З. из Калининграда на своей странице во «ВКонтакте». Ролик под названием «Мацейчук оскорбляет Гиви» признали разжигающим ненависть к России.

В ходе обыска у Мацейчука нашли почетную грамоту карательного батальона «Донбасс» за материальную и моральную поддержку, а также благодарность от батальона «Святая Мария» за помощь бойцам. Сейчас журналиста везут в суд для принятия решения о депортации.

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