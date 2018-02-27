Досрочные выборы в раду. Порошенко хочет «застолбить» пост премьер-министра

Киев, , 17:37 — REGNUM Украинские эксперты и политики активно комментируют возможность проведения досрочных парламентских выборов осенью 2018 года.

В частности, депутат от фракции «Радикальная партия» Дмитрий Линько назвал обсуждение темы досрочных выборов «агонией» президента Украины Петра Порошенко, который теряет доверие граждан.

«Это скорее агония президента, который чем ближе к президентским выборам, все больше будет понимать, что он проигрывает. Он будет искать любые варианты как себя спасти. Возможно, он уже сегодня ищет варианты для премьерского кресла, чтобы хоть как-то остаться в политической жизни», — сказал Линько 27 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, досрочные выборы в раду не изменят тяжелое положение страны.

«Не думаю, что досрочные выборы что-то изменят в стране, учитывая состояние законодательства. Сначала нужно изменить закон о выборах, а потом проводить досрочные или очередные выборы. До очередных выборов остался год. Не думаю, что что-то кардинально изменится от того, если провести выборы в этом или следующем году… Нужно обновить состав Центральной избирательной комиссии. Не думаю, что трата миллиардов средств наших налогоплательщиков на досрочные выборы — это правильная политика», — рассказал Линько.

В свою очередь лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, что «досрочные парламентские выборы должны состояться как можно скорее».

«В условиях экономического и политического кризиса досрочные выборы — это выход, для того, чтобы не допустить радикальных сценариев развития ситуации в стране. Но перед этим нужно изменить закон о выборах — они должны проходить по открытым спискам, чтобы не было позорной скупки голосов на мажоритарных округах», — сказал Бойко в кулуарах рады.

Он также считает, что новый состав ЦИК формируется с грубым нарушением квотного принципа, который всегда существовал в парламенте.

«Наша фракция претендует на две кандидатуры в ЦИК. Нам сегодня не дали ни одной. Поэтому мы не будем голосовать за тот состав, который предлагается и который, по нашему мнению, формируется для того, чтобы создать возможности для фальсификации выборов со стороны президента и президентского окружения. При предыдущей власти представители всех фракции присутствовали в ЦИК, а сегодня там создается большинство, которое принадлежит президенту и бывшему премьер-министру Яценюку. Такая ситуация — прямой путь к попыткам фальсификаций выборов», — подчеркнул Бойко.

Кроме того, депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко прогнозирует, что мажоритарщики"не дадут ему соответствующих голосов, и это точно будет проигрыш Порошенко».

«Некоторые из них могут переизбраться, но у многих это может и не получиться. То есть он хочет спастись, чтобы на следующие пять лет у него была своя «зацементированная» фракция. Но это не дает гарантий, что не придет новый президент и так же не распустит парламент, как это делал когда-то Ющенко», — сказал Ивченко.

Он также считает, что администрация президента не пойдет на досрочные выборы, поскольку фракция «Батькивщина» проведет в Раду в четыре раза больше депутатов.

«Порошенко понимает: если у «Батькивщины» сейчас 21 депутат, то после досрочных выборов даже без особых усилий будет минимум вчетверо больше. Если считать мажоритарщиков, то у Тимошенко легко наберется 120 депутатов. Если же брать только партийный рейтинг, то это будет от 70 до 80 человек… Тогда однозначно будет переформатирован Кабмин», — пояснил Ивченко.

В то же время депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко считает, что «Блок Петра Порошенко» может пойти на досрочные парламентские выборы, «чтобы снова получить большинство благодаря коррупции на мажоритарных округах».

«Сомнительные персонажи снова раздадут деньги людям, которые беднеют из-за политики власти, и пролезут в парламент. Это означает, что когда я выиграю президентские выборы, мне придется подавать Порошенко на должность премьера. Не будет такого. Мы готовы идти на выборы только по новому избирательному законодательству, чтобы украинцы сознательно выбирали, кто будет в парламенте… А все, кто думает, что со мной как-то можно договориться или управлять, пусть подумают еще раз. Детдомовским пацаном управлять невозможно», — написал Ляшко в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что выборы в раду состоятся в последнее воскресенье октября 2019 года, досрочных выборов не будет.

«Для меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов — это внешний сценарий. Хочу вам сообщить, что выборы в верховную раду Украины состоятся согласно конституции в последнее воскресенье октября 2019 года», — сказал Парубий.

Напомним, 26 февраля депутат от фракции БПП Ирина Суслова сообщила, что фракцию покинули сразу шесть депутатов — Валерий Пацкан, Оксана Продан, Оксана Юринец, Рычкова Татьяна, Валерий Пацкан и Ольга Червакова.