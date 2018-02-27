СМИ Казахстана: Депутат парламента Киргизии – главарь банды контрабандистов

Бишкек, , 16:30 — REGNUM Депутат республиканского парламента Киргизии Дамирбек Асылбек уулу руководил транснациональной группировкой контрабандистов, членов которой арестовали в середине февраля 2018 года спецслужбы Казахстана. Об этом сегодня, 26 февраля сообщил «Knews» со ссылкой на казахстанские СМИ.

Следственные органы отмечают, что задержанные, среди которых помимо киргизстанского политика оказались бизнесмены из Киргизии и Казахстана, а также сотрудники казахстанской пограничной службы и таможенного ведомства, уже признались в получении взяток и назвали имена своих руководителей и подельников.

«За беспрепятственный провоз багажа через пассажирский переход бралось 100 тенге (17 рублей) за килограмм. За смену каждый из девяти специалистов департамента госдоходов, работавших на пункте пропуска «Жаркент», получал больше миллиона тенге (свыше 170 тыс. рублей). Груз и деньги шли в обход таможни, а колоссальные суммы делились между членами группировки», — заявил специалист пограничного пункта «Жаркент» Галым Сергалиев.

Казахстанские журналисты отмечают, что эта мафиозная схема имела поистине гиганский масштаб — преступные авторитеты взяли под свой контроль границы Казахстана с Китаем, Киргизией и Узбекистаном, цитирует СМИ Казахстана «24.kg».

"На грязные деньги строились особняки, покупались шикарные машины, кто-то даже смог позволить себе конюшню с элитными скакунами. Лучше всех жилось киргизскому парламентарию Дамирбеку Асылбек уулу, который, по материалам дела, руководил контрабандистской структурой», — подчеркивает издание.

ИА REGNUM напоминает, что спецслужбы Казахстана в середине февраля 2018 года провели спецоперацию, в ходе которой арестовали членов крупной международной группировки контрабандистов, среди которых оказался целый ряд работников казахстанской таможни, пограничников и сотрудников других госорганов, а также четырех граждан Киргизии, в том числе депутата республиканского парламента Киргизии Дамирбека Асылбек уулу.

Отметим, что киргизстанский политик, а также его супруга и многие из их родственников имеют двойное гражданство — Киргизии и Казахстана. По данным следствия, при получении казахстанского паспорта Дамирбека Асылбек уулу изменил место рождения на Жамбылскую область, указав при этом, что по национальности является казахом. В Киргизии же он зарегистрирован как уроженец города Каракол Иссык-Кульской области и киргиз по национальности.