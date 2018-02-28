Первый год Трампа под одной обложкой

Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Книга «Хроники турбулентной Америки: президент Трамп, год первый. Взгляд из России» построена на основе цикла статей Ивана Кузнецова, выходивших на ИА REGNUM в рамках одноименного проекта. Выход в свет этой книги позволяет читателю проследить первый год Дональда Трампа на посту президента США.

Политическая турбулентность в Америке заключается в том, что те процессы, которые протекали в США и которые скрывали внутриполитическую кухню, с приходом Трампа вырвались наружу, считает шеф-редактор ИА REGNUM аналитической редакции Юрий Баранчик.

«Американская система с начала ХХ века века представляла собой довольно сплоченную группу, которая во внешней политике придерживалась похожих взглядов, различаясь только в методах — демократы выступали за так называемое гуманитарное влияние, а республиканцы были сторонниками жестких мер. Но в отношении внутриамериканских дел между этими группами была сплоченность и нежелание выносить сор из избы.

После краха СССР американская элита расслабилась и стала заниматься чистой наживой на внешней и внутренней арене. В результате стало исчезать стратегическое планирование, США перестали заниматься промышленностью, целые отрасли оказались вывезены за рубеж. Победило глобальное государство, которое воспринимает США как не более чем место базирования, но у внутренней национальной элиты оставались другие цели, связанные с развитием страны и повышением уровня жизни граждан. Эта группа и выдвинула фигуру Трампа», — поясняет Баранчик.

Результаты выборов, остававшиеся непредсказуемыми буквально до последнего момента, вынесли внутриполитическую борьбу кланов на поверхность. Турбулентность дошла до такой точки, что начала всерьез обсуждаться угроза гражданской войны. По мнению эксперта, битва с хорошо вооруженным населением обернулась бы полноценной гражданской войной, поэтому противостояние вынесено в СМИ.

Наблюдая за американской прессой, становится очевидным, что информационные атаки на Трампа, начатые еще во время объявления его кандидатуры, не показывают ни малейшей тенденции на снижение.

«Турбулентная Америка» — это не только хроникальный проект наблюдения за деятельностью 45-го президента США, но и редкая возможность пронаблюдать работу современных медиамашин. На примере отношений американской прессы и президента Трампа можно понять многие закономерности, присущие медиасреде», — считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Книга «Хроники турбулентной Америки» читается как политический детектив, дающий полную картину «охоты на Трампа», которую развернула Демократическая партия и оппозиционные СМИ. Его пытались отстранить, когда стало ясно, что импичмента не будет, продолжили дожимать «русским следом», антипрезидентская пресса старательно раздувала каждый его промах, каждое слово старалась вывернуть наизнанку, в итоге к концу первого года президентства сложилась весьма специфическая картина: в Штатах существуют как бы две параллельные реальности, одна — в изложении Трампа, вторая — подаваемая СМИ. Результатом отслеживания этого противостояния и стали «Хроники турбулентной Америки».

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