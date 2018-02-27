Борец с наркотиками возглавит «арктический» комитет Смольного

Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Стало известно, что профильный комитет по Арктике в администрации Санкт-Петербурга возглавит советник губернатора Георгия Полтавченко и экс-руководитель управления Госнаркоконтроля (ФСКН) по Новгородской области Герман Широков.

«Обычный кадровый момент» — так сегодня, 27 февраля, прокомментировал возможную кандидатуру председателя комитета по делам Арктики Михаил Кучерявый, вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам экологической безопасности, окружающей среды и Арктики.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, чем продиктовано такое решение и какое отношение к вопросам развития Арктики имеет будущий председатель профильного комитета?

«Мы тайн никаких не делаем, идет обычный подбор кандидатуры, тем более на такую ответственную должность, — ответил Михаил Кучерявый. — Герман Германович Широков — опытный руководитель… Будем говорить де-юре, когда будет подписано распоряжение губернатора. Это обычный кадровый момент, тем более для структуры, которая будет начинать с нуля свою деятельность и должна убедительно доказать, что создана для решения вопросов государства по Северу».

Напомним, проект постановления о создании «арктического» комитета был опубликован в начале февраля на сайте Смольного. Ведомство будет «проводить государственную политику в сфере развития промышленных, научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координировать деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере».

Несмотря на то, что комитет планируется создать в марте 2018 года, средств на его деятельность в городском бюджете пока не предусмотрено. Неизвестен и состав чиновников нового ведомства.

«Комитет не случайно будет носить название «по делам Арктики». Чем краше будут дела, тем лучше будет жизнь. И эти дела будут вершить наши замечательные петербуржцы», — добавил Михаил Кучерявый.

По его словам, приглашения по работе в новом комитете получат и представители других регионов Арктической зоны, «чтобы спектр рассматриваемых вопросов был как можно шире».

В ответ на вопрос, почему центром развития Арктики должен стать именно Санкт-Петербург, вице-губернатор Кучерявый привел следующие аргументы: исторические и географические предпосылки, а также «динамично развивающийся сегодня инновационно-промышленный центр и мощный производственный кластер в области корабле‑ и судостроения», а также научный базис.

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Подробный разговор о преимуществах Петербурга в конкурентной борьбе за титул «арктического центра» планируется на 2 марта: в городе пройдет I Санкт-Петербургский Арктический конгресс «Арктика — территория объединения компетенций». Около 300 участников из Северо-Западного федерального округа, а также регионов Арктической зоны России обсудят вопросы создания высокотехнологичной продукции для нужд Арктики, проблемы арктических транспортно-логистических систем, а также создание условий для реализации проектов взаимодействия Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Добавим, что генерал-майор полиции Герман Широков был освобожден от должности главы УФСКН по Новгородской области еще в феврале 2013 года. Сама ФСКН ликвидирована по указу президента 31 мая 2016 года.

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