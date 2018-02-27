Яровая: ЕСПЧ осквернил память миллионов

Москва, , 15:54 — REGNUM В Госдуме решение ЕСПЧ расценили как несоответствующее международным нормам и попытку узаконить свободу для оскверняющих память подарившим жизнь Европе, предает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что права украинки Анны Синьковой, в 2010 году пожарившей яичницу на Вечном огне и приговоренной к условному наказанию, были нарушены, и присудил выплатить ей компенсацию в размере €4 тыс.

«Решение ЕСПЧ — это попытки узаконить свободу на осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу. Данный прецедент можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

По мнению парламентария, «вердикт ЕСПЧ сам является осквернением прав миллионов людей по всему миру, для которых священной и бессмертной является благодарность тем, кто погиб, сражаясь с фашизмом, и память о них».

Попытки прикрыть откровенно не правовое, а политически уродливое решение суждениями о свободе также неуместны, указала она, отметив, что свобода в демократическом и правовом понимании — это уважение святынь и исполнение законов.

Яровая также указала на пренебрежением ЕСПЧ нормами международного права, в том числе положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в целях соблюдения которой суд и создавался. Согласно Конвенции, осуществление права свободно выражать своё мнение налагает обязанности и ответственность, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах защиты, в том числе общественного порядка. Принятое ЕСПЧ решение противоречит также всем международным документам ООН, добавила Яровая.