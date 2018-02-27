После борьбы с памятниками в Польше — «начнется борьба с умами»

Лидзбарк-Варминьский, Польша, , 15:23 — REGNUM После борьбы с советскими памятниками в Польше начнется борьба с умами. Такое мнение высказал сегодня, 27 февраля, председатель варминьско-мазурского отделения партии «Союз демократических левых сил», бывший глава Эльблонгского воеводства Владислав Манькут, выступая на круглом столе в польском Лидзбарк-Варминьском.

«Сейчас начинается борьба с коммунизмом. А где он находится в Польше? В памятниках, названиях улиц. Где ещё? В книгах, в стихах. В театрах. Затем начнётся борьба с самым главным — с умами», — сказал польский политик.

Владислав Манькут подчеркнул, что сегодняшняя встреча польских и российских единомышленников — «самая важная для памяти».

«Важно знать, чем был фашизм, какой была Вторая мировой война, как люди ждали свободы, ждали, что придет новый мир, — продолжил политик. — И как этот мир пришел с Востока. С Красной армией. Сегодня об этом не все знают, потому что этому не учат в школе».

Владислав Манькут отметил факт из своей личной жизни.

«Перед вами стоит человек, которому жизнь сохранил русский врач. Это было в 1947 году. Две недели после родов. Моя мама говорила всегда, если бы не врач, подполковник Красной армии, тебя бы не было».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что польско-российский круглый стол, организованный содружеством «Курск», не случайно проходит в г. Лидзбарк-Варминьский. На минувшей неделе власти этого города снесли здесь памятник советским солдатам. Это был ближайший к России монумент Благодарности Красной армии в Польше (30 км от границы с Калининградской областью).

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