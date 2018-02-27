В Кремле прокомментировали скандал вокруг депутата Слуцкого

Москва, 27 февраля 2018, 15:23 — REGNUM Скандал с участием депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого (ЛДПР) не находится в поле зрения Кремля. Об этом заявил 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что информация о якобы имевших место домогательствах со стороны Слуцкого в отношении журналисток парламентского пула не отслеживается.
«Нет, (в Кремле, прим. ИА REGNUM ) не следят», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что такие домогательства со стороны вышеупомянутого депутата якобы имели место. Имена журналисток и названия их СМИ при этом не раскрывались.
Отметим, однако, обвинения в адрес депутата звучали от корреспондента телеканала «Дождь». На сайте телеканала была размещена информация, что две журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о якобы непристойном поведении Слуцкого.
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Напомним, сам Слуцкий назвал данный инцидент происками «так называемой оппозиционной журналистки». Депутат также выразил уверенность, что руководство Госдумы РФ и фракции ЛДПР разберется в произошедшем и вынесет свою оценку в отношении «поклёпа» на него.
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