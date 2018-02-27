Вторник, 27 Февраля 2018 года
19:19:45 МСК

СМИ узнали о состоянии упавшего в обморок украинского министра

Политика

«С министром сейчас всё в порядке»

СМИ узнали о состоянии упавшего в обморок украинского министра
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Киев, 27 февраля 2018, 15:00 — REGNUM  Министр информационной политики Украины Юрий Стець, потерявший сознание на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве, чувствует себя нормально. Об этом его помощники сообщили украинскому изданию «Обозреватель».

"С министром сейчас все в порядке», — отметили помощники украинского министра.

Ранее ряд СМИ сообщил, что министр информационной политики Украины Стець, назвавший РФ «оккупантом» во время выступления на форуме в Киеве, потерял сознание.

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве, который произошел в феврале 2014 г.

Читайте также: История повторилась фарсом: Жириновский сравнил Стеця с Форрестолом

А также: Украинскому министру стало плохо после выпада в адрес России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить