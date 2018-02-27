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Песков: Причин переносить послание Путина Федеральному Собранию нет

Политика

«Это конституционная обязанность президента»

Песков: Причин переносить послание Путина Федеральному Собранию нет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 27 февраля 2018, 14:40 — REGNUM  В Кремле не видят причин для переноса послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Это конституционная обязанность президента, — заявил представитель Кремля. — В любом послании ежегодно глава государства говорит об итогах года и очерчивает перспективы на будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить запланированное на 1 марта оглашение послания российского лидера к Федеральному Собранию, а вместо этого «отчитаться о результатах работы на посту президента».

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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