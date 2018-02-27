Вторник, 27 Февраля 2018 года
19:14:42 МСК

В Германии министра образования обвиняют в нарушении Конституции

Политика

Федеральный конституционный суд признал выпады Йоханны Ванки против «Альтернативы для Германии» нарушением закона о нейтралитете

В Германии министра образования обвиняют в нарушении Конституции
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Германия

Карлсруэ, Германия, 27 февраля 2018, 14:47 — REGNUM  Министр образования Германии Йоханна Ванка, опубликовавшая на стартовой странице сайта министерства образования призыв бойкотировать акцию партии «Альтернатива для Германии», обвинена в нарушении Конституции ФРГ, сообщает Die Welt.

Председатель Федерального конституционного суда в Карлсруэ Андреас Фоскуле признал, что министр образования нарушила закон о нейтралитете, согласно которому государственные органы не имеют права призывать граждан к участию или неучастию в акциях, организованных политическими партиями. Также государственные служащие не могут агитировать в избирательных кампаниях.

В ноябре 2015 партия «Альтернатива для Германии» организовала демонстрацию против политики федерального правительства в отношении приема беженцев. Лозунг демонстрации звучал как «Красная карточка для Меркель».

В ответ на сайте министерства образования появился пресс-релиз Йоханны Ванки.

«Красную карточку следует показать «Альтернативе для Германии», а не Меркель. Бьорн Хёке и другие спикеры партии пропагандируют радикализацию в обществе. Правые экстремисты, которые занимаются подстрекательством, такие как глава организации PEDIGA Лутц Бахман, получают нестерпимую поддержку».

Ванка занимала пост министра образования и научных исследований Германии с 2013 года. В новом кабинете министров ее сменит Аня Карличек.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкая правая партия впервые заняла вторую строчку в рейтинге поддержки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить