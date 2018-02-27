В Германии министра образования обвиняют в нарушении Конституции

Карлсруэ, Германия, , 14:47 — REGNUM Министр образования Германии Йоханна Ванка, опубликовавшая на стартовой странице сайта министерства образования призыв бойкотировать акцию партии «Альтернатива для Германии», обвинена в нарушении Конституции ФРГ, сообщает Die Welt.

Председатель Федерального конституционного суда в Карлсруэ Андреас Фоскуле признал, что министр образования нарушила закон о нейтралитете, согласно которому государственные органы не имеют права призывать граждан к участию или неучастию в акциях, организованных политическими партиями. Также государственные служащие не могут агитировать в избирательных кампаниях.

В ноябре 2015 партия «Альтернатива для Германии» организовала демонстрацию против политики федерального правительства в отношении приема беженцев. Лозунг демонстрации звучал как «Красная карточка для Меркель».

В ответ на сайте министерства образования появился пресс-релиз Йоханны Ванки.

«Красную карточку следует показать «Альтернативе для Германии», а не Меркель. Бьорн Хёке и другие спикеры партии пропагандируют радикализацию в обществе. Правые экстремисты, которые занимаются подстрекательством, такие как глава организации PEDIGA Лутц Бахман, получают нестерпимую поддержку».

Ванка занимала пост министра образования и научных исследований Германии с 2013 года. В новом кабинете министров ее сменит Аня Карличек.

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