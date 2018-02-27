Под верховной радой столкновения: пострадали восемь полицейских

Киев, , 14:48 — REGNUM Столкновения у здания верховной рады произошли 27 февраля между протестующими и полицейскими, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, около здания украинского парламента собрались несколько десятков человек. Украинское издание отмечает, что протестуют люди из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил», однако на видеозаписях столкновений видны красно-черные флаги украинских радикалов. Также на некоторых людях надеты балаклавы. При этом в пресс-службе «Движения новых сил» заявили, что их членов нет среди митингующих.

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Митингующие бросают в полицейских камни, дымовые шашки, бутылки. Когда протестующие попытались поджечь покрышки, завязалась потасовка, в результате восемь полицейских пострадали. Как заявил начальник киевской полиции АндрейКрищенко, у одного из пострадавших сломана ключица. Правоохранители также задержали девять человек.

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Радикалы также стали кидать в полицию коктейли Молотова, однако возгорание удалось потушить. Под зданием парламента сохраняется напряженная обстановка.

Напомним, до высылки Саакашвили с Украины «Движение новых сил» проводило митинги у здания верховной рады совместно с украинскими радикалами. Митингующие разбили палаточный городок, который по-прежнему стоит в центре Киева.

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