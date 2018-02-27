Ответит ли украинский подполковник за смерть оператора «Первого канала»?

Москва, , 14:19 — REGNUM Когда Украину возглавит нормальный руководитель, он выдаст России скрывающихся от правосудия преступников, считает первый зампред Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Об этом он заявил 27 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя новость о том, что СКР РФ предъявил подполковнику ВСУ Украины Николаю Маломену обвинение в организации убийства оператора «Первого канала» Анатолия Кляна.

В свою очередь, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин заявил, что вероятность того, что Маломен ответит перед судом за свои преступления, близка к нулю, потому что с точки зрения украинского государства этот подполковник едва ли преступник.

Аналогичное развитие предсказал и другой участник передачи, политолог Юрий Селиванов, посетовавший на малый шанс того, что «украинские органы доведут это расследование до какого-то логического финала».

«Подтверждением этому служат события 2 мая 2014 года в Одессе, — заявил политолог. — Это была катастрофа для Украины как государства. Никакого судебного решения не вынесено, хотя прошло четыре года. Десятки трупов, и никто не знает, кто виноват».

Напомним, что, как стало известно 27 февраля, Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение офицеру Вооружённых Сил Украины (ВСУ), который подозревается в причастности к убийству оператора «Первого канала» Анатолия Кляна.

По данным следствия, 29 июня 2014 г. подполковник Николай Маломен, находившийся на территории ВЧ А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района, отдал приказ подчинённым в случае приближения к расположению ВЧ вооружённых или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.

Напомним также, что оператор «Первого канала» Анатолий Клян погиб в ночь на 30 июня 2014 г. около Донецка: он получил смертельное ранение в живот в результате стрельбы украинских силовиков у войсковой части, куда съёмочная группа приехала снимать репортаж. Клян был посмертно награжден Орденом мужества.

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