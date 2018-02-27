Вена, , 09:53 — REGNUM Бывший австрийский канцлер Альфред Гузенбауэр подтвердил, что он получил денежное вознаграждение за свою поддержку вовлечения Украины в ЕС, однако точную сумму политик вспомнить не может. Бывшему канцлеру заплатила «американская или английская компания», о чем сам Гузенбауэр сообщил в телефонном разговоре с австрийской газетой Presse am Sonntag.

В обвинительном заключении спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера говорится, что бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт делал секретные платежи бывшим европейским политикам за лоббистскую деятельность в пользу тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

По сообщениям СМИ, часть этого тайного лоббирования состоялась в США. Группа бывших политиков под неофициальным названием «Габсбургская группа» управлялась бывшим европейским канцлером, также известным как «иностранный политик А.». В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт лично выплатил Группе с 2012 по 2013 год более 2 млн евро, и все это через офшорные счета.

Название группы является отсылкой к австрийской правящей династии Габсбургов, полагают эксперты. А наименование «канцлер» относится к главам правительств только Германии и Австрии. И поскольку у Герхарда Шредера никаких известных мировой общественности обязательств перед Украиной нет, подозрение довольно быстро упало на Альфреда Гузенбауэра, бывшего австрийского канцлера с 2007 по 2008 год.

В телефонном разговоре с Die Presse Гузенбауэр своих обязательств перед Украиной в 2012 и 2013 годах не скрывал. Это было «благородное дело», сказал австрийский политик. По его словам, он не знал, что за финансированием его лоббистской деятельности стоит Пол Манафорт. Американца он встречал дважды за «чашечкой кофе» — один раз в Европе, а другой — США. Ни с Манафортом, ни с Януковичем у него деловых отношений не было, и о так называемой «Габсбургской группе» он никогда не слышал, утверждает экс-канцлер.

В прошлом году сообщалось, что американская компания Mercury LLC, которая принимала участие в лоббистской деятельности Манафорта, привлекала в качестве эксперта Гузенбауэра, а также бывшего премьер-министр Италии Романо Проди.

«Габсбургская группа» во главе с австрийским экс-главой правительства распалась, как только стало ясно, что «более тесные отношения с Европейским союзом невозможны». То есть фактически тогда, когда правительство Януковича сменило курс в сторону сближения с Россией.

К концу 2013 года Евросоюз все еще вел переговоры с Украиной, в частности, об освобождении задержанных оппозиционных политиков, таких как Юлия Тимошенко. Однако уже в ноябре 2013 года запланированное соглашение об ассоциации с ЕС было отложено на неопределенный срок.