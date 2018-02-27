Севастопольцы поставили под сомнение статус Ксении Собчак

Севастополь, , 09:27 — REGNUM Депутатский корпус Нахимовского муниципального округа Севастополя обратился в Верховный суд РФ с исковым заявлением об отмене регистрации кандидата в президенты Ксении Собчак и проверке её высказываний о Крыме и Севастополе на предмет экстремизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Нахимовского округа Михаил Брицын.

По его словам, севастопольцы и крымчане оказались в ситуации, когда больше невозможно молчать и бездействовать.

«Когда кандидат в президенты неоднократно ставит под сомнение вопросы территориальной целостности нашей Родины, неоднократно говоря о спорном статусе российского полуострова, севастопольцев это возмущает. Людям просто неприятно и обидно это слушать. Мы никогда не сомневались в России, наша вера в то, что мы делали в 2014 году, только укрепилась за это время, поэтому мы не имеем права отмалчиваться в подобной ситуации», — отметил депутат.

По его словам, весь депутатский корпус Нахимовского муниципального округа Севастополя обратился в Верховный суд России с исковым заявлением об отмене регистрации кандидата в президенты Ксении Собчак и проверке её высказываний о Крыме и Севастополе на предмет экстремизма.

Михаил Брицын также отметил, что в случае неудачи в Верховном суде он с коллегами будет продолжать добиваться справедливости.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая Ксения Собчак неоднократно называла воссоединение Крыма с Россией незаконным, а референдум, который прошёл на полуострове в 2014 году, — «фальшивым».

"Это было фальшивое голосование. Реальное голосование не может быть с одним вопросом. Пьёте ли вы коньяк по утрам? Это не вопрос для референдума. В Крыму должен быть проведен международный реальный референдум с наблюдателями. И крымчане должны сами решать, где им быть. Должен быть задан вопрос не один, а три вопроса. Хотите ли стать частью России? Хотите ли вы стать частью Украины? Или, вот тут нас могут ждать большие сюрпризы, вы хотите стать вообще независимыми? Есть огромное число людей, например, крымские татары, которые, может быть, хотят видеть Крым независимым. Но это не нам с вами решать», — отмечала Собчак.

Однако позже одиозная телеведущая ненадолго отступила от своих принципиальных взглядов и разместила в местном правительственном издании бесплатную агитацию.

«К сожалению, не могли отказаться от публикации по закону. А очень хотели», — прокомментировали публикацию сотрудники газеты.

«Да. Зато штаб мог отказаться от публикации. Но не отказался! И на завтрак слетаем в Вашингтон, и в «оккупированном» Крыму за себя на выборах президента РФ поагитируем бесплатно», — отмечали в соцсетях крымчане.

«Так это показатель их жизненной позиции — мы вас ненавидим, но от «халявы» не откажемся», — рассуждали местные жители.

18 марта 2018 года крымчане впервые будут выбирать главу Российского государства. На пост претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и уже названная Собчак.

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