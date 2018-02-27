На Алтае отмена «крепостного права» заинтересовала более 7 тыс избирателей

Барнаул, , 09:33 — REGNUM В Алтайском крае возможностью подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения воспользовались уже более 7, 3 тыс избирателей, большая часть обратившихся (6 172 человек) проживает в Алтайском крае. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайкрайизбиркоме, наибольшей популярностью при этом пользовались пункты приема заявлений, созданные на базе территориальных избирательных комиссий (данной площадкой воспользовался 5 271 избиратель). Филиалы многофункциональных центров сочли удобными для подачи заявлений 2 095 человек.

Таким образом известно, что на сегодняшний день в Алтайском крае на выборах президента РФ решили голосовать 6 711 избирателей, и только 655 заявителей планируют сделать это в другом регионе России.

Напомним, выборы назначены на 18 марта 2018 года. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала новую процедуру голосования «отменой крепостного избирательного права». Она уверена, что тем самым существенно упрощена возможность реализации активного избирательного права той частью населения, у которой адреса регистрации и фактического проживания не совпадают, а также тех россиян, которые в день выборов будут находиться в командировках.

На выборах 14 марта 2004 года за Владимира Путина проголосовало более 67,5% избирателей Алтайского края (870 385 человек из 1 288 700 принявших участие в голосовании). Вторым по популярности стал тогда Николай Харитонов, получивший 18,59% голосов избирателей (239 222 человек). Проголосовавших против всех оказалось 2,23% или 28 725 человек.

На выборах, состоявшихся 2 марта 2008 года, подавляющее большинство голосов избирателей (60,35%) было отдано Дмитрию Медведеву (736 578 избирателей из 1 999 177 человек, принявших участие в голосовании). Коммунисту Геннадию Зюганову досталось 23,28% голосов (284 159 избирателей).

Президентские выборы 4 марта 2012 года состоялись на Алтае при явке 59,95%. Владимир Путин набрал тогда 57,35% голосов (за него проголосовали 674 139 человек из 1 175 846 проголосовавших избирателей). Его ближайший соперник — Геннадий Зюганов — получил тогда 22,26% голосов (261 665 человек).

По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей. Досрочное голосование для отдельных групп избирателей Алтайского края стартовало с 25 февраля, а финиширует 17 марта 2018 года.

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