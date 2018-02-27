В Саудовской Аравии отстранены глава Генштаба и командующий ПВО

Эр-Рияд, , 09:12 — REGNUM В военном командовании Саудовской Аравии произошли перестановки, указами монарха Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда были отправлены на пенсию начальник Генштаба страны Абдель Рахман бен Салех аль-Буньян и командующий силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает 27 февраля телеканал Al Arabiya.

Королевскими указами также отправлены в отставку некоторые губернаторы, их заместители и мэры городов. Кроме того, по данным телеканала, в рамках кадровых перестановок в правительство Саудовской Аравии назначена женщина: заместителем министра труда страны стала Тамадер ар-Раммах.

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Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года в Саудовской Аравии были арестованы более 200 человек, имеющих непосредственное отношение к власти в стране. В числе прочих были арестованы 11 принцев, несколько министров и десятки бывших членов правительства королевства. Им предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении властью и растратах.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal писала, что власти в Эр-Рияде рассчитывали конфисковать у задержанных до $800 млрд.

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После сообщалось, что задержанные были отпущены на свободу. Однако на каких условиях это было сделано — не сообщалось.

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