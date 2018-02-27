Запад выступил против Киева, в РФ школьники открыли остров: Радио REGNUM

Москва, 27 февраля 2018, 11:00 — REGNUM
- Союз напёрсточников: о причинах «прозрения» Запада о Порошенко;
- Остров Школьников: в Арктике открыли новый остров;
- Смешать и взболтать: немецкие епископы идут в страны Восточной Европы;
- Политическая смена караула: в Италии ослабевает кредит доверия демократов.
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