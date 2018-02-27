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Запад выступил против Киева, в РФ школьники открыли остров: Радио REGNUM

Политика

Ведущие западные СМИ и общественные организации довели антипорошенковскую кампанию до пика, а подмосковные школьники при помощи фотографий обнаружили новый остров у архипелага Новая Земля

Запад выступил против Киева, в РФ школьники открыли остров: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 февраля 2018, 11:00 — REGNUM  

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