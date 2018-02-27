Израиль начал массово высылать граждан Украины

Тель-Авив, , 07:39 — REGNUM Граждан Украины, ранее прибывших на территорию Израиля, массово высылают из страны по ускоренной процедуре. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По данным газеты, причиной ужесточения миграционной политики в отношении украинцев стало то, что власти Израиля официально признали Украину безопасной для жизни страной.

«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР, — рассказал израильский журналист Игорь Ведерштайн.— Многие украинцы под видом туристов и паломников приезжают нелегально работать».

По его словам, в 2017 году на территории Израиля были выявлены всего около 70 тысяч нелегальных мигрантов из стран бывшего СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной службы статистики Украины, в 2017 году численность населения Украины уменьшилась примерно на 200 тыс. человек. А на начало 2018 года на Украине официально были зарегистрированы 42,386 млн человек.

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