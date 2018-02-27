Украинскому министру стало плохо после выпада в адрес России

Киев, , 07:25 — REGNUM Министр информационной политики Украины Юрий Стець, назвавший Российскую Федерацию «оккупантом» во время выступления на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве, потерял сознание. Об этом передает «ПолитНавигатор».

В начале своего непродолжительного выступления украинский министр пообещал быть «максимально откровенным и искренним» и минимально «дипломатичным», после чего обратился к послу США на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза (участник Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), — сказал Стець. — Его за это посадили. Вы следующие».

После этих слов министр информационной политики Украины покинул трибуну, однако не сумел дойти до кулис и упал в обморок. Ведущая форума извинилась за этот инцидент и отметила, что «министр больной», и попросила участников мероприятия «понять этот момент».

«Еще раз извините, — повторила ведущая. — Министр волнуется, и в его состоянии это нормально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве, который произошел в феврале 2014 г.

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