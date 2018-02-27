Самолёт отряда «Россия» в «кокаиновом деле»: был или не был?

Москва, , 07:25 — REGNUM Самолёт специального отряда «Россия» к делу о почти 390 кг наркотиков, найденных в посольстве РФ в Аргентине, не имеет никакого отношения. Такое заявление сделала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

По её словам, информация о причастности лайнера специального летного отряда «Россия», который находится в ведении управления делами президента РФ и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства, не соответствует действительности.

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Крылова отметила, что издание РБК, заявившее со ссылкой на фотографии и видеозапись, опубликованные аргентинской жандармерией, что номер самолёта из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96 специального лётного отряда «Россия», «сделало выводы на основании недостоверной информации», пишет ТАСС. Пресс-секретарь управляющего делами призвала журналистов пользоваться проверенной информацией из официальных источников. Добавим, что после публикации РБК о самолёте летного спецотряда «Россия», который был задействован в операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, сайт russianplanes.net с реестром данных о воздушных судах и их полетах оказался недоступен, пишет издание. При переходе на страницы сайта появляется ошибка 404.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе МИД РФ сообщил об обнаружении крупной партии (почти 389 кг) наркотиков в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Как уточнила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, груз был обнаружен ещё 1,5 года назад в школьно-жилом комплексе и принадлежал сотруднику технического состава учреждения, который к тому моменту уже завершил командировку.

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В декабре 2016 года российские дипломаты уведомили министерство безопасности Аргентины о находке. Совместно с РФ была проведена операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина. В ходе специальной операции наркотик был заменён на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры. В результате были задержаны несколько подозреваемых, включая сотрудника аргентинской полиции и выходца из РФ.

26 февраля 2018 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что информация о наркотиках на территории посольства России в Аргентине — вброс, сделанный с целью опорочить российских дипломатов.

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