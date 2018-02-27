Белоруссия сползает к Майдану, Украина консервирует бедность: Радио REGNUM

Москва, 27 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Сползают к своему Майдану: дело авторов ИА REGNUM нанесло непоправимый ущерб Белоруссии;
- Консервация бедности: Киев повысит цены на газ;
- «Цена предательства»: в Литве пенсионера судят за книгу;
- По диагнозу: скорую медпомощь будут оказывать по новым правилам;
- Условная отрицательность: доходность средств фондов РФ на счетах ЦБ оказалась отрицательной.
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