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Белоруссия сползает к Майдану, Украина консервирует бедность: Радио REGNUM

Политика

В Белоруссии решение суда в отношении журналистов ИА REGNUM назвали провокацией, а на Украине цена на газ для населения может вырасти на 62%

Белоруссия сползает к Майдану, Украина консервирует бедность: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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