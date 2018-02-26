Дело авторов ИА REGNUM нанесло непоправимый политический ущерб Минску

Минск, , 23:26 — REGNUM Организации, входящие в Координационный Совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство», назвали решение Минского городского суда в отношении журналистов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца провокацией и действительным разжиганием вражды, в отличие от действий осужденных, чья вина, по сути, так и не была доказана. Соответствующее заявление Совета было опубликовано после вынесения приговора.

Активисты отметили, что ход уголовного преследования и его итог высветили пороки в работе правоохранительной системы Белоруссии, а судебный процесс назвали опасным прецедентом, который нанес «очевидный ущерб престижу республики и положительным моментам в её политике, в частности, делу реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России».

В заявлении сказано о том, что в ходе судебного процесса так и не удалось доказать факт разжигания национальной розни в действиях журналистов, а также групповой характер «преступления».

«Более того, сами публикации журналистов, инкриминированные им, свидетельствовали о наличии идеологических и научных споров между журналистами и министерством информации Республики Беларусь, которые однозначно неподсудны какому-либо суду. Это обязывало суд уже в первые дни процесса удалиться в совещательную комнату, принять решение о прекращении дела журналистов ввиду неподсудности суду дел по идеологическим мотивам, о признании журналистов невиновными в разжигании межнациональной розни из-за недоказанности обвинения и освободить в зале суда.

Идеологические и политические споры решаются путём полемики в прессе, на научных конференциях, при агитации на выборах и т. д., но не в зале суда», — говорится в заявлении Совета лево-патриотических сил Белоруссии.

Более того, авторы распространенного текста указывают на немаловажную деталь: ранее, пытаясь поставить вопрос о прекращении уголовного преследования Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, координационный совет лево-патриотических организаций запрашивал материалы экспертной комиссии, которые легли в основу обвинения, у министерства информации Республики Беларусь. Однако в этом им было отказано из-за якобы недопустимости разглашения следственных материалов, несмотря на то, что по закону общественные объединения имеют такое право, тем более, что решение комиссия вынесла вне и до следствия.

Таким образом, патриотические организации были лишены возможности содействовать «пресечению провокации в зародыше и предотвратить её негативные последствия» из-за грубого нарушения министерством информации закона Республики Беларусь об «Общественных объединениях».

Белорусские коммунисты настаивают на том, что заведомо неправосудный, несправедливый обвинительный приговор нанес огромный политический ущерб республике, ее правоохранительной системе и союзническим отношениям с Россией. Предотвратить этот ущерб мог бы только объективный оправдательный приговор, но в планы инициаторов процесса, выводят авторы заявления, это, очевидно, не входило: «Сняв некоторые наиболее одиозные требования обвинения, суд сохранил главное — провокационную цель процесса».

«Данным судебным процессом открыт опасный ящик Пандоры: создан прецедент уголовного преследования за инакомыслие. Теперь можно, ссылаясь на этот прецедент, задерживать любого критика государства и его политики, в том числе за критику националистических действий, мешающих сближению белорусского и российского народов, включая реализацию Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России.

Следствие, прокуратура и суд продемонстрировали свой низкий профессиональный уровень, перепутав государство и нацию: критика государства и его политики, чем занимались осужденные журналисты и с чем можно соглашаться или не соглашаться, не является критикой нации и наоборот. И даже если бы они критиковали свою собственную нацию, чего они не делали, — это не является разжиганием межнациональной розни.

Мы считаем, что общественность республики не вправе была пройти мимо хода и итогов судебного процесса в Минском городском суде в виду его крайней опасности, так как этим процессом открывается, вместо предписанной Конституцией дороги строительства правового государства, дорога к полицейскому государству, конец которой всегда — фашизм», — сказано в тексте заявления.

Кроме того, отмечают левые активисты, данный судебный процесс не только так и не доказал наличие предмета обвинения, сам стал фактором разжигания межнациональной розни и «выглядит как составная часть общего идеологического наступления правых сил, идущего ныне в республике и нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ней». А преследование журналистов, сотрудничавших с российскими изданиями, нарушает Основной закон страны, а именно ее статью 33, которая гласит: «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принуждён к выражению своих убеждений или отказу от них».

Обвинительное решение суда с отсрочкой исполнения на три года, по сути, и есть принуждение к отказу от свободного выражения своего мнения. А это, в свою очередь, уже является поводом антибелорусским силам на Западе и в России, а также националистическим силам внутри страны заявлять о нарушении свободы слова в Белоруссии и тем самым возмущать и без того «небеспроблемную» ситуацию в обществе.

Лево-патриотические организации Белоруссии, образовавшие Координационный Совет «ЕДИНСТВО», заявляют, что нагнетанию националистических настроений в Белоруссии содействует не только прозападная оппозиция, но и отдельные госструктуры и чиновники, способствующие разжиганию межнациональной розни. Именно это, подчеркивается в заявлении, может привести к тому, что «Белоруссия постепенно будет сползать к своему Майдану, т. е. к тому, что произошло на Украине».

Напомним, что 2 февраля 2018 года Минский городской суд вынес обвинительное решение в отношении авторов ИА REGNUM и ряда других российских изданий — Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которое предусматривает заключение под стражу на пять лет с отсрочкой на три года.

Публицистов признали виновными по статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды»), несмотря на множество нарушений процедуры проведения экспертизы, которая легла в основу обвинения, отсутствие минимально необходимой квалификации проводивших ее экспертов, лишение подсудимых возможности полноценно отстаивать свою невиновность.

ИА REGNUM считает суд над журналистами политически мотивированным, а дело сфальсифицированным и бездоказательным. Потворствуя уголовному преследованию публицистов, белорусские власти создают благоприятный фон для роста в стране русофобии и агрессивного национализма.