Маткапитал за счёт бизнеса, недвижимость за счёт сноса памятников Башкирии

Екатерина Некрасова, , 23:40 — REGNUM

Минувшая «короткая» неделя и начало новой недели в Башкирии прошли достаточно спокойно. Как отмечают уфимцы, «по традиции Масленицу в многонациональной республике празднуют ярче, чем День защитника Отечества». Многие молодые семьи заинтересовало заявление главы республики о внедрении регионального материнского капитала, однако жителям республики не ясно, кто может претендовать на эти выплаты, будет ли сумма одинакова для всех, имеющих на нее право, и не окажутся ли в результате «бедные еще беднее, а богатые — ещё богаче». Подготовка к выборам проходит пока без заметных эксцессов. Из новостей в сфере экономики следует выделить сообщения о снижении ввода жилья при его относительной дороговизне. Сразу два сообщения — об историческом наследии Уфы: одно продали незаконно, другое сносят.

Политика: регматкапитал и выборы под наблюдением

В Башкирии может появиться региональный и муниципальный материнский капитал. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов на коллегии министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Формироваться маткапитал будет с участием предприятий, организаций, частных лиц. Упрекнув «богатые, успешные предприятия» в «черствости и равнодушии к своим людям», руководитель республики отметил, что предприятия «должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы». Как сказал Хамитова, такая схема уже работает в Санкт-Петербурге, Тамбовской и Тульской областях.

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, внедрение практики регионального маткапитала соответствует федеральной повестке «Десятилетия детства».

Подтверждением такого курса республиканских властей является и ежегодно выделяемые многомиллиардные средства на поддержку более полумиллиона семей с детьми, реорганизация Минтруда в Министерство семьи, введение единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей для молодых семей при рождении первенца. В декабре прошлого года глава Башкирии объявил 2018 год в республике Годом семьи. В республике сегодня в отношении семьи, этого ключевого социального института, идёт запуск новых пилотных проектов, в том числе и с привлечением негосударственного сектора», — подчеркнул эксперт.

Башкирия стала одним из 30 регионов РФ, куда были направлены представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Два долгосрочных наблюдателя ОБСЕ прибыли в Уфу для наблюдения за ходом избирательной кампании президента России. Наташия Цуллино и Эрик Вернер встретились с главой ЦИК республики Хайдаром Валеевым. Их интересовала работа со списком избирателей, обучение членов участковых избиркомов, информирование избирателей, взаимодействие с политическими партиями, отмечают в комиссии.

В республике началось изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России. В соответствии с решением ЦИК России избирательные бюллетени для региона будут изготовлены в количестве 3 млн 68 тысяч 66 штук. Традиционно бюллетени будут напечатаны на трех языках: русском — 2 млн 532 тысячи 966, башкирском — 348 300 и татарском — 186 800, при этом текст бюллетеней на башкирском и татарском языках должен быть продублирован на русском, пояснили в республиканском Центризбиркоме.

Экономика: больше моногородов, меньше сданного жилья

К шести моногородам Башкирии — Белебею, Благовещенску, Белорецку, Учалам, Нефтекамску и Кумертау — добавлены Агидель, Сибай и ЗАТО Межгорье. Как считают в министерстве экономического развития РБ, это «первый из намеченных шагов по повышению уровня социально-экономического развития Агидели, Сибая и Межгорья». Ведется работа по предоставлению этим городам мер региональной поддержки. План мероприятий был утвержден правительством региона в декабре.

«Коммерсантъ в Уфе» отметил, что показатель ввода жилья в Башкирии в 2017 году снизился на 8,8% к 2016 году, до 2,46 млн кв. м. На ту же величину снизился ввод индивидуального жилья (1,67 млн кв. м, или 60% всего построенного в республике), многоквартирного — на 10%, до 785 млн кв. м. В госкомстрое республики прогнозируют, что в течение этого года ситуация не улучшится — снижение составит еще 8,5%, до 2,25 млн кв. м. В 2019 году показатель, согласно плану ведомства, должен вырасти до уровня 2017 года, в 2020 году — до 2,59 млн кв. м. Для этого, как отмечают в госкомитете, муниципалитеты за счет Республиканской адресной инвестпрограммы будут готовить новые площадки для строительства с инфраструктурой, развивать малоэтажное и социальное жилье, программы ипотечного кредитования.

По данным Аналитического центра ЦИАН, в феврале 2018 года Уфа замкнула десятку городов России с самыми дорогими квартирами в новостройках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Средняя стоимость квадратного метра в новом доме в Уфе достигает 62,8 тыс. рублей, средняя стоимость квартиры в новостройках — 3,5 млн рублей. Первую строчку занимает Сочи — стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости там достигает 108,3 тыс. рублей. Также в десятке присутствуют соседи Уфы по ПФО Нижний Новгород и Казань. Для сравнения — Саратов попал в тройку городов с самыми дешевыми квартирами — «квадрат» на первичном рынке там стоит 33,7 тыс. руб.

Арбитражный суд Башкирии признал обоснованным заявление московского ООО «Фармэллинрус» о признании банкротом основного владельца банка «Уральский капитал» (Уралкапиталбанка) — предпринимателя Дамира Камилова. В отношении него введена процедура реструктуризации задолженности на срок до 18 июня, следует из определения суда от 21 февраля. К этому сроку должник должен предоставить финансовому управляющему план реструктуризации задолженности. В противном случае финансовый управляющий вправе признать ответчика банкротом и начать процедуру реализации его имущества. Как отметил «Коммерсант в Уфе», «Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отобрало на конкурсе банком-агентом для выплат компенсаций вкладчикам уфимского Уралкапиталбанка банк «Уралсиб». Ранее в АСВ сообщали, что выплаты вкладчикам-физлицам и индивидуальным предпринимателям начнутся до 1 марта. Лицензия Уралкапиталбанка была отозвана 15 февраля. ЦБ указал на то, что кредитная организация не исполняла нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, избрала для своей работы рискованную бизнес-модель, и продолжение работы банка создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Здравоохранение: порог преодолен, карантина нет и больницы в концессию

В Башкирии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, с 12 по 18 февраля, впервые за этот осенне-зимний сезон заболеваемость превысила эпидемический порог на 20%. За неделю неделю в республике было зарегистрировано 29 тысяч случаев заболевания ОРВИ, из них 68% — дети до 14 лет. Между тем вводить карантин в образовательных учреждениях пока не планируется. Также продолжают регистрироваться случаи гриппа. Лабораторным методом подтверждено шесть случаев заболевания гриппом штамма А1 (свиной). В детских садах введен утренний медосмотр.

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал о применении различных форм ГЧП в здравоохранении. В августе прошлого года концессионером единственного роддома в промышленном городе Салавате была отобрана уральская группа «Дельрус». По условиям концессии подразделение группы — компания «Генус» должна в течение двух лет за свой счет реконструировать здание роддома и молочной кухни, вложив 286,3 млн рублей собственных средств (100 млн на реконструкцию и 186 млн рублей на покупку оборудования). На условиях ГЧП власти региона планируют также провести реконструкцию Республиканского кардиодиспансера стоимостью около 6 млрд рублей. Сейчас в минздраве Башкирии обсуждается модель передачи в концессию крупнейшей многофункциональной клиники Уфы — ГКБ №21. Детали проекта пока не уточняются.

Легко ли быть школьником?

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Хайбуллинском районе возле деревни Гаделево под скалой нашли двух пропавших сестер 14 и 16 лет. Накануне ночью они по неизвестной причине ушли из дома, их поиски организовали родные. Девочек нашли утром, старшая скончалась, младшую с многочисленными травмами отправили в больницу. Семья сестер характеризуется положительно, девочки тоже. Следователи выясняют, что побудило школьниц ночью покинуть дом, а также устанавливают картину произошедшего. По одной из версий, девочки выбрались из родного дома через окно.

Это же издание поведало, что столовые зоны по типу кафе открыты в пяти лицеях Уфы. Современный интерьер вызывает положительные эмоции у школьников, особенно старшеклассников. Оборудование приобретено за счет операторов, разработаны новые блюда и продукция. По предложению учеников и их родителей внедрены полдники, для которых разработано отдельное меню. Уже в этом учебном году новой формой питания смогут воспользоваться до пяти тысяч детей в день. Всего в 128 школах Уфы учатся свыше 113 тыс. детей. Из них 95% посещают школьные столовые, 82% получают горячее питание. Завтрак стоит 55−60 рублей, обед — 65−70 рублей, полдник — 22 рубля.

Криминал: откуда у хлопцев сирийская грусть и гектары для псевдопасечника

Девять лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года — такой приговор вынес Октябрьский районный суд Уфы 30-летнему жителю города Дюртюли за участие в бандформированиях в Сирии в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Мужчина исповедовал ислам с 2007 года. В 2014 году через интернет изучал обстановку в Сирии и специфику деятельности незаконных вооруженных формирований. В декабре этого же года он прибыл в Сирию, в дальнейшем он участвовал в боевых действиях против правительственных вооруженных сил. В мае 2017 года он вернулся на территорию Башкирии и был задержан правоохранительными органами в аэропорту Уфы. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по данным республиканского МВД, 102 жителя Башкирии незаконно участвуют в боевых действиях в Сирии и афгано-пакистанской зоне.

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что Верховный суд Башкирии признал незаконной сделку, в результате которой бывший борец с коррупцией из регионального управления МВД получил два гектара земли. Участок в живописном месте под Уфой экс-полицейский арендовал якобы для занятия пчеловодством. Затем он предоставил в администрацию района документы о строительстве на участке строения, хотя в действительности его не было. Таким образом экс-полицейский смог выкупить участок за 300 тыс. рублей. Уже после этого мошенник разделил участок на 16 частей, которые продал или подарил своим друзьям.

Историческое наследие Уфы — продают и сносят?

Арбитражный суд Башкирии признал ничтожной сделку купли-продажи и обязал минземимущество республики вернуть в государственную собственность проданную коммерсантам часть объекта культурного наследия. Ведомство продало уфимской предпринимательнице подвальное помещение в Уфимском авиационном колледже. Здание Коммерческого училища, построенное в 1908 году на улице Ленина, 61, которое занимает авиатехникум, занесено в реестр памятников архитектуры и истории. При продаже части такого объекта закон требует проводить конкурсные процедуры для определения собственника таких помещений, пояснили в надзорном ведомстве.

«Коммерсантъ в Уфе» с ссылкой на очевидцев сообщил, что в столице Башкирии на улице Цюрупы, 12 сносится здание бывшего завода «Уфимкабель», По предварительным данным, здание является объектом культурного наследия «Уфимская губернская земская управа» XIX века постройки. Оно сдавалось в аренду в том числе аптечной сети. В компании сообщили, что собственник здания — завод «Уфимкабель» планирует построить на этой территории коммерческую недвижимость. По новой информации, снесены будут только пристрои-новоделы, не имеющие исторической ценности.