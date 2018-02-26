Вновь о проблеме Косово…

Лев Никифоров, , 19:23 — REGNUM

Проблема Косово по-прежнему привлекает внимание мировой общественности, в некоторых ее кругах подводились итоги десятилетия «независимости» самопровозглашенной Республики Косово. Даже сам президент США Д. Трамп счел необходимым подбодрить косово-албанское руководство, направив ему поздравления по данному поводу. А в Совете Безопасности ООН в начале февраля прошло ежеквартальное обсуждение положения в этом сербском крае на основе доклада генерального секретаря ООН А. Гутерриша. В докладе было отмечено, что обстановка в Косово в конце прошлого года оставалась нестабильной, имел место ряд инцидентов, направленных против сербов. Событием, потенциальные последствия которого, по мнению генсека, выходят далеко за пределы северного Косово, стало убийство 16 января известного политического деятеля косовских сербов Оливера Ивановича. Президент Сербии А. Вучич назвал убийство О. Ивановича террористическим актом. А незадолго до этого, 29 декабря, президент самопровозглашенной Республики Косово помиловал трех бывших членов Армии освобождения Косово, которые были осуждены на 30 лет за групповое убийство семьи в августе 2001 года в качестве возмездия за работу главы семьи в министерстве внутренних дел Сербии.

Говоря о состоявшихся выборах в местные органы власти во всех 38 муниципалитетах края, генсек ограничился лишь констатацией, что представители входящих в «Сербский список» политических образований и кандидатов одержали победу в 10 муниципалитетах с преимущественно сербским населением, ничего не сказав о нарушениях правопорядка. Генсек ООН информировал Совет Безопасности о том, что президент т.н. Республики Косово Х. Тачи считает неоправданным количество международных миссий, функционирующих в Косово, и призвал эти миссии покинуть страну. Выразив неудовлетворение ходом процесса европейской интеграции, президент поставил под сомнение вопрос европейской перспективы Косово, а также подверг критике косовские специальный суд и специальную прокуратуру, созданные для рассмотрения преступлений, совершенных в период военных действий на территории края, что вызвало даже серьезную озабоченность в Европейском союзе. Эта критика президента весьма показательна, т.к. речь идет, в частности, о расследовании торговли человеческими органами, чем занималась, согласно докладу Парламентской ассамблеи Совета Европы, «Армия освобождения Косово», одним из руководителей которой был и президент Хашим Тачи.

По поводу договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельского (2013 г.) соглашения о принципах нормализации отношений между Белградом и Приштиной, генсеком была дана весьма нейтральная оценка процессу создания содружества общин, населенных преимущественно сербами, хотя всем хорошо известно нежелание косовского руководства приступать к реализации этой важнейшей договоренности. Согласно оценке управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2017 году в Косово добровольно вернулись 498 перемещенных лиц — это самый низкий показатель после 2000 года, что и неудивительно, имея в виду враждебное отношение албанского населения к беженцам-сербам и представителям других национальных меньшинств.

Выступивший на заседании спецпредставитель генсека ООН в Косово З. Танин отметил суровые реалии повседневной жизни в Косово — нищета, безработица, проблемы в области социально-экономического развития, коррупция и организованная преступность, а также многочисленные проблемы в плане обеспечения верховенства права и укрепления прав человека в Косово. Считая, что диалог и нормализация отношений между Белградом и Приштиной являются одним из обяза­тельных предварительных условий для реализации надежд Косово на вступление в ЕС, З. Тани вместе с тем подтвердил, что никакого значительного прогресса в переговорах между Белградом и Приштиной на техническом уровне до­стигнуто не было, а некоторые уже имеющиеся до­говоренности до сих пор не выполнены в полном объеме.

Как заявил принявший участие в работе Совета Безопасности ООН первый заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Сербии И. Дачич, убийство О. Ивановича свидетельствует, что в целом обстановка во всем крае Косово является очень серьезной, нестабильной и хрупкой и что там необходимо присутствие международного сообщества. Мы обеспокоены, сказал он, недавними решениями Интерпола об отмене международных ордеров на арест некоторых лиц из Косово, в том числе его руководителей Х. Тачи и Р. Харадиная. «Сербия решительно выступает против намерения Приштины создать армию Косово. Эти и другие аналогичные попытки весьма опасны и могут поставить под угрозу не только безопасность края и диалог между Белградом и Приштиной, но также стабильность всего региона», подчеркнул И. Дачич.

Будучи убежденной в безальтернативности переговоров с Приштиной и в необходимости урегулирования всех вопросов мирным путем на основе диалога, Сербия готова, сказал И. Дачич, продолжать этот диалог; однако пока не ясно, будет ли новое соглашение иметь какое-либо значение, учи­тывая тот факт, что спустя четыре с половиной года после подписания Брюссельского соглашения по-прежнему неизвестно, когда и каким образом оно будет осуществлено. Речь идет, прежде всего, о создании содружества общин с преимущественно сербским населением — «это вопрос, который имеет решающее значение и огромную важность для Сербии, поскольку его це­лью является учет и защита жизненно важных ин­тересов сербов в Косово и Метохии и улучшение условий их повседневной жизни».

В Сербии продолжается, сообщил И. Дачич, внутренний диалог по проблеме Косово, к кото­рому призвал президент Сербии А. Вучич, он проводится на различных уровнях и при участии всех социальных групп. И. Дачич заверил Совбез ООН в том, что «Сербия желает внести серьезный и ответственный вклад в обеспечение стабильности в регионе, процесс политического сотрудничества, достижение понимания и эконо­мического прогресса. Мы хотим предложить ре­шение, которое предоставило бы возможность для заключения исторического соглашения с албанской общиной в Косово и Метохии и не вызывало бы но­вые разногласия, недопонимание, нестабильность и конфликты».

Представитель Косово В. Читаку, оценивая происходившие в последнее время события в крае, утверждала, в частности, что убийство О. Ива­новича не вызвало этнической ненависти в Косово, считая, что это дело рук организованной пре­ступности в северной части Косово. Говоря скептически о возможностях специального суда в расследовании военных преступлений, она выразила удовлетворение решением Интерпола отказаться от ареста косовских руководителей. По ее мнению, нормализовать отношения между Белградом и Приштиной «можно только путем признания Косово, и чем скорее Сербия признает Косово, тем лучше будет для всего региона». Подтвердив приверженность диалогу и выполнению всех согла­шений, заключенных в Брюсселе, В. Читаку вместе с тем заявила, что ООН никакой роли в этом процессе не играет, а миссия ООН в Косово не является ни миротворческой, ни адми­нистративной миссией. «Мы собираемся здесь, — сказала она, — каждые три месяца, чтобы рас­сказать о том, о чём мы уже много раз слышали», однако не меняя положе­ние дел к лучшему.

Принявшие участие в обсуждения данного вопроса повестки дня члены Совета Безопасности ООН были единодушны лишь в осуждении убийства видного сербского деятеля О. Ивановича, который, по словам представителя Казахстана, представляет собой попытку некоторых сил сорвать мирный диалог между Сер­бией и Косово. Частично было согласие и в пожеланиях реализации договоренностей в соответствии с Брюссельским соглашением, а также в выражении поддержки деятельности специального суда, ответ­ственного, по словам представителя Перу, за расследование злодеяний, совершен­ных бывшими членами Армии освобождения Косово. По всем другим проблема высказывались весьма различные соображения.

Представитель России в ООН В.А. Небензя, разделяя высказан­ную министром иностранных дел Сербии И. Дачичем серьезную озабоченность положением дел в Косово, заявил, что «за фасадом общественных институтов проступают клановые интересы и нерешенные противоречия, разгул коррупции и организован­ной преступности. Умеренные политические силы оттеснены на второй план, а нынешним властям, где заправляют бывшие боевики «Армии освобождения Косово», бросают вызов еще более ра­дикальные националисты и сторонники создания «великой Албании». Вопреки обещаниям, в крае не произошло экономического бума, не наблюдается и притока инвестиций. Как следствие, социально-экономическое положение остается бедственным. С этой точки зрения Косово остается самой неблагополучной территорией в регионе». По словам представителя Кувейта, «ситуация в области безопасности и политиче­ская обстановка в Косово, несомненно, оказывают непосредственное воздействие на региональную безопасность и стабильность».

Как бы отвечая тем западноевропейским представителям, которые пытались восхвалять результаты развития Косово за десятилетие «независимости», В.А. Небензя напомнил, что десять лет назад Совет Безопасности, собравшись по иници­ативе России в связи с односторонним провозглашением независимо­сти Косово, предупредил о пагубных последствиях такого шага как для по­ложения в крае, так и для региональной безопасности. ­"Противозаконная сецессия, которой предшество­вала агрессия НАТО в 1999 году, существенно ос­ложнила урегулирование косовского вопроса. В результате он и по сей день не получил ясной пер­спективы решения и остается в ряду главных про­блем региональной, европейской и международной повестки дня… Попытки увести эту проблему в тень мо­гут дорого обойтись для Балкан и Европейского кон­тинента в целом. Тем более что туда бегут террори­сты-возвращенцы из Сирии и Ирака».

Представитель Китая заявила, что резолюция 1244 (1999) обеспечивает важную правовую основу для урегулирования вопроса о Косово. Все сторо­ны должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и в рамках надлежащих резолюций Совета Безопасности и стремиться посредством диалога и переговоров найти решение, которое будет прием­лемым для всех. Китай уважает суверенитет и территориаль­ную целостность Сербии, «мы понимаем, — сказала она, — законную озабоченность Сербии вопросом о Косово и высоко оцениваем ее усилия по достижению политическо­го урегулирования». Представитель Боливии также считает, что резолюция 1244 (1999) по-прежнему применима в полной мере и необхо­димость в наблюдении со стороны международного сообщества сохраняется, а любая попытка, в частности, преобразовать силы безопасности Косово в армию Косово будет ей противоречить. Исходя из этого, Боливия призывает соблюдать указанную резолюцию, в том числе в полной мере уважать суверенитет, терри­ториальную целостность и независимость Сербии.

Большинство членов Совета Безопасности высказалось за продолжение диалога между Белградом и Приштиной, выразив обеспокоенность, как сказал представитель Эфиопии, «отсутствием прогресса в исполнении некоторых ключевых положений договоренностей, достигнутых при содействии ЕС, в том числе по вопросу о создании сообщества муниципалите­тов сербского большинства в Косово». В этой связи представитель России выразил удивление, что европейские посредники относятся к такой стагнации со странным благодушием, отметив «конструктивный на­строй Белграда, который демонстрирует готовность к продолжению диалога и поиску вариантов долго­срочного урегулирования отношений между серба­ми и албанцами на компромиссной основе». Однако, как сказал российский представитель, «поступает все больше сигналов о готовящемся усилении нажима на руководство Сер­бии с целью вынудить его к признанию де-факто косовской «независимости». Считаем, что если в качестве рычага давления будут использоваться переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз, то это поставит под вопрос объективность и беспристрастность Брюсселя как посредника».

По мнению представителя США, «руко­водители Косово и Сер­бии должны объединить свои усилия для достижения соглашения о скорейшей нормализации отношений между Сербией и Ко­сово. Для Косово и Сербии нормализация отно­шений является беспроигрышным вариантом. Обе страны получат выгоду от расширения связей друг с другом и с Европейским сообществом в целом». Представитель Франции также считает, что прочное урегулирование конфликта заключается в том, чтобы объединить усилия сторон с Европейским союзом. В подобном плане высказался и представитель Швеции, заявив, что «проблемы, с которыми Косо­во сталкивается в области верховенства права, от­ношений с соседями и программы реформ, могут и должны решаться в рамках процесса интеграции в Европейский союз».

Серьезные разногласия между членами Совбеза проявились по вопросам функционирования миссии ООН в Косово и периодичности обсуждения данной проблемы. Если представители России, Китая, Казахстана, Эфиопии, Экваториальной Гвинеи, Боливии, Перу и Кувейта подчеркивали важную роль миссии и говорили о необходимости продолжения ее работы, то представитель Великобритании утверждал, что сейчас уже нет необходимости в столь масштабной миссии ООН, что ее функции можно передать ко­совским учреждениям или другим международным организациям и что Совбезу надо реже прово­дить заседания, посвященные этому вопросу. Представители Польши, Швеции и Нидерландов также считают, что нет необходимости в том, чтобы продолжать представлять отчетность генсека ООН по Косово с прежней частотой, сократив срок информирования с трех до шести месяцев. А представитель США решительно заявила, что «давно пора свернуть миссию для сохранения ограниченных ресурсов Организации Объединенных Наций. Не­обходимо существенно изменить роль Организации Объединенных Наций в Косово».

Итак, внимание к про­блеме Косово в последнее время заметно усилилось. Здесь есть причины внутриполитического характера, однако главное, пожалуй, связано с планами расширения Европейского союза, куда мечтает попасть косовское руководство. Известны и намерения Сербии стать членом ЕС, а для этого надо нормализовать отношения Белграда с Приштиной, что является одним из требований ЕС. Однако, во всяком случае, совершенно очевидно, что по-настоящему эта проблема может иметь лишь политическое решение на основе резолю­ции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН.