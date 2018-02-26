Пойдут ли белорусские власти на стратегический союз с необандеровцами?

Юрий Баранчик, , 18:47 — REGNUM

В начале февраля в Киеве состоялись пятые Бандеровские чтения, которые начали проводить ежегодно в первые дни февраля в 2014 году сразу после падения законной власти в лице Януковича. Их организаторами выступают негосударственный аналитический центр «Украинская студия стратегических исследований» и научно-исследовательский институт украиноведения. Символично, что бандеровские чтения проходят в здании органа государственной власти — Киевского городского совета, что говорит о многом, не только о полной смычке официальной украинской власти с современными бандеровцами и нацистами.

В этом году на форум собралось более ста человек, которые в основном представляли запрещённые в России организации — «Правый сектор», КУН, УНА-УНСО, ОУН, «Братство» Корчинского, «Свобода», С14, «Азов» (организации, деятельность которых запрещена в РФ). О чём же шла речь на Бандеровских чтениях? Послушаем, например, Олега Тягнибока, лидера ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«Провозглашенная Бандерой цель уничтожить Москву — это не какие-то фантазии. Это свидетельствует о нашей исторической миссии: быть щитом Европы и ограждать европейскую цивилизацию от нашествия с Востока. По существу, это то, что делают наши герои, четвертый год сдерживая нашествие Московской орды на востоке Украины».

То есть известный украинский политический деятель в открытую заявляет о необходимости уничтожения Москвы.

На чтениях выступил глава ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Черва, который заявил следующее:

«Мы оказались в ситуации, когда на четвёртом году войны с Московской империей фактически не получили надёжных союзников на международной арене, более того, мы вынуждены сегодня заявлять о том, что объективная реальность — возможность открытия второго фронта. Первый — украинско-московский, а второй — польско-украинский. Война с Польшей, которую мы сейчас переживаем, в частности её холодную фазу, требует пересмотра концепции создания Балто-Черноморского альянса».

Историк, представитель «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Алферов приветствует собравшихся от имени руководителя партии, нардепа Андрея Билецкого, который не смог прийти. Родственникам «воинов» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вручают награды, которыми в 40−50-х годах прошлого века награждали их предков.

«УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была единственной в истории повстанческой армией, которая смогла создать собственную систему наград и поощрений, — говорит историк Николай Посивныч. — Нашей целью было найти 1102 рыцарей повстанческих наград. Пока известны имена и места их рождения только половины. Удалось найти более двухсот потомков. Поиски продолжаются».

Как отмечают в этой связи эксперты, «идея нового — бандеровского — порядка с каждым днём на Украине укрепляется. Власть уже не имеет ни возможности, ни желания противостоять ей открыто: украинские неонацисты присутствуют как в местных советах, в парламенте, их подразделения отлично вооружены и экипированы, часть из них встроена в ВСУ и МВД. Осталось немного: по всем приметам, украинский 1933-й год на пороге».

Таким образом, с бандеровскими чтениями всё понятно — это одна из форм информационно-идеологической борьбы местных, и не только местных, необандеровцев с Россией, на которые собираются все те, кто хочет уничтожить Русский мир.

Не удивительно, что на чтениях выступил и гость из Белоруссии, член Совета Белорусского национального конгресса Вячеслав Сивчик, который пригласил участников чтений в Белоруссию на празднование 100-летия Белорусской народной республики, которое пройдет в конце марта 2018 года. Однако при этом Сивчик уточнил: «Простых людей в нашу страну пригласить не могу, не так там сейчас безопасно. Но депутаты, которые будут работать при посольстве Украины, будут в безопасности. Успехов вам, слава Украине».

То, что Сивчик является членом БНК, подтверждает информация белорусских националистических СМИ: «Проведение конгресса демсил с целью консолидации оппозиции инициировала в декабре прошлого года группа общественных деятелей Беларуси, а вскоре известные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев и Станислав Шушкевич объявили о создании оргкомитета по подготовке демократического форума. В состав оргкомитета также вошли Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич и Михаил Пастухов. Учредительное собрание Белорусского национального конгресса прошло в сквере имени Янки Купалы в Минске 15 мая».

Почему так важен этот момент? Дело в том, что в этом году белорусские власти стали обсуждать с местными националистами возможность совместного празднования 100-летия годовщины БНР.

Напомню, что в рамках установления рабочих отношений с местными националистами-необандеровцами в середине декабря прошлого года, как раз в момент начала суда над белорусскими журналистами ИА REGNUM Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом, руководство идеологического управления администрации президента Белоруссии встретилось с лидером белорусской националистической партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорием Костусевым, который так же, как и Сивчик, участвовавший в бандеровских чтениях в Киеве, входит в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР, и обсуждало с ним возможность совместного празднования 100-летия БНР.

Местные националисты передали главе идеологического управления администрации президента Белоруссии Александру Ильясевичу свои предложения по поводу празднования даты 25 марта (День создания БНР). В частности, было предложено установить памятные доски на домах, связанных с лидерами БНР, совместное празднование этой даты властями и националистами, проведение совместного политдня на предприятиях на тему БНР и множество других совместных мероприятий, которые бы позволили легализовать белорусских необандеровцев в глазах белорусского общества.

По заявлениям лидера БНФ Костусева, Ильясевич был очень заинтересован, задавал много вопросов о тех событиях. В планах белорусских националистов было обсудить проведение данного мероприятия, в том числе с советом министров, министерством иностранных дел, министерством культуры, Академией наук и другими государственными структурами Белоруссии.

От идеи совместного празднования этой даты с белорусскими необандеровцами не открестилась до сих пор и глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова, которая в одном из интервью заявила, что «Если празднование столетия Белорусской народной республики необходимо обществу (читай — местным националистам — прим. авт.), то мы будем вместе реализовывать всё это».

Отвечая на вопрос, как она относится к идее отпраздновать 100-летие провозглашения БНР ярко и на государственном уровне, Кочанова сообщила, что такие идеи звучат, и администрация президента подключается к этим вопросам:

«Но всё должно быть цивилизованно: когда людей призывают выходить на какие-то митинги, это неправильно. А если это празднование необходимо обществу, то, значит, будем вместе, совместными действиями и планами реализовывать всё это. Как определятся люди, которым это необходимо, так и будет».

Всё как на Украине — легализация властями местных националистов-необандеровцев идет по четко и давно расписанным лекалам.

Таким образом, мы видим всё более тесную связку белорусских националистов и украинских бандеровцев и нацистов. В силу отсутствия у белорусских националистов таких «символов», как Бандера и Шухевич, есть только мелкие штандартенфюреры СС, которые тянут максимум на водочные бренды (о чем мы писали здесь), тенденции таковы, что белорусские националисты всё более скатываются вправо, к риторике своих украинских собратьев и принятию их крайне правых и неонацистских идеологем.

Этих тенденций два-три года назад еще не было. Однако сегодня они налицо — белорусский национализм сбросил уже ненужную ему личину и принял традиционный необандеровский лик. Соответственно, происходящее — концептуальное, организационное и финансовое руководство со стороны украинских необандеровцев над своими белорусскими собратьями — позволят закрепить за белорусскими националистами значок необандеровцы, так как идеологически и организационно они становятся просто белорусскими филиалом украинских «лесных братьев». Это с одной стороны.

С другой стороны, мы видим, что сейчас, впервые за все последние двадцать лет, белорусские власти пошли на контакт с белорусскими необандеровцами в лице БНФ, которые, как мы видим, тесно общаются со своими необандеровскими собратьями в Киеве и готовы распространить на республику украинский опыт четырех последних лет.

Несомненно, появление такой угрозы, раскручивание ее в медийном пространстве — это сознательная игра белорусских властей, которые таким образом показывают Москве, что, мол, если не будете поддерживать нынешнюю белорусскую власть, которая худо-бедно изображает из себя союзника, то в республике к власти придут такие же необандеровцы, как и на Украине. Эта незамысловатая игра читается на раз — аналогичными вещами занимался и Янукович, который специально раскручивал культ Бандеры, «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и особенно лидера «Свободы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тягнибока, которого и планировалось сделать основным оппонентом Януковича на выборах.

Если в Минске думают, что в Москве подобные перспективы кого-то пугают, то они глубоко заблуждаются. Подобные заигрывания с бандеровцами и откровенными врагами Русского мира вызывают только обратный эффект. Возможно, именно этим фактором вызвано как последнее решение Россельхознадзора относительно запрета молочной продукции из Белоруссии, так и заявление вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича о том, что Москву не устраивают белорусские предложения по созданию единого рынка газа.

Политическое недоверие к официальному Минску растет, но в силу того, что в экономическом плане республика после двадцати пяти лет «белорусского экономического чуда» стала просто еще одним небольшим дотационным региональным субъектом, на политическую составляющую происходящих внутри республики процессов просто не обращают внимания, как и на другие дотационные субъекты России, когда в них происходит аналогичные процессы, пока они не превысят некую критическую массу.

Вместе с тем, как не раз и не два было отмечено, нельзя всё время сидеть на двух стульях. Рано или поздно они разъезжаются, а тот, кто падает вниз, как в сказке, оказывается у разбитого корыта. Празднование 100-летия БНР в этом плане будет хорошей лакмусовой бумажкой, которая позволит очень точно определить, готова ли нынешняя белорусская власть якшаться с идеологическими последователями тех, кто сжигал Хатынь под нацистскими знаменами.