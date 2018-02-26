В Литве вынесли приговор противникам НАТО и ЕС

Вильнюс, , 17:22 — REGNUM В Литве сегодня, 26 февраля, оглашён приговор трём гражданам Литвы, которых обвиняли в покушение на государственный строй, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В уголовном деле 59-летний Жильвинас Разминас обвинялся в создании организаций, у которых была цель «незаконно изменить конституционный устой Литвы, покуситься на ее независимость, нарушить территориальную целостность».

В обвинительной части также указывалось, что Разминаса судят за участие в деятельности таких организаций: «в публичных призывах нарушить суверенитет Литвы, изменить конституционный устой, свергнуть законную власть, покуситься на ее независимость или нарушить территориальную целостность».

«Также он с целью распространения производил, распространял и хранил предметы, с помощью которых поощряется ненависть, дискриминация по отношению к группе людей или принадлежащему ей лицу из-за социального положения, убеждений или взглядов», — сказано в обвинительной части.

45-летний Гедрюс Грабаускас обвинялся в хранении листовок «Соотечественник» и «Долой евро» с таким содержанием.

49-летний Олег Титоренко обвинялся в том, что он с целью распространения производил и хранил агитационные листовки с упомянутым содержанием и, не имея разрешения, хранил огнестрельное оружие и патроны.

Обвиняемые во время рассмотрения дела свою вину не признали.

Клайпедский окружной суд за производство, распространение и хранение предметов, «с помощью которых поощряется ненависть, разжигается дискриминация по отношению к группе людей или принадлежащему ей лицу из-за социального положения, убеждений или взглядов» назначил Разминасу наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отсрочкой отбывания наказания на один год. Относительно других выдвинутых против него обвинения суд принял оправдательный приговор, не указав, что были совершены такие преступления. Суд, назначая наказание, учитывал и то, что он совершил «не тяжкое преступление, что прежняя судимость устранена, что распространялось большое количество прокламаций, а ненависть разжигалась еще и в интернете».

Титоренко назначено наказание в виде 9 месяцев тюрьмы за оба инкриминированных ему преступления. Отбывание наказания также отсрочено на один год. Суд, назначая наказание, учитывал то, что его деятельность, связанная с распространением прокламаций, с учетом масштаба их производства считается опасной. Кроме того, учитывалось состояние здоровья мужчины.

Грабаускас оправдан, так как не было доказано, что обвиняемый совершил преступления. Суд в приговоре отметил, что в доме мужчины были найдены только пять листовок с агитационным содержанием, в которых разжигается ненависть и дискриминация по отношению к группе людей или принадлежащему ей лицу из-за социального положения, убеждений или взглядов. Две из них он сам отнес и отдал должностным лицам. В деле не было установлено, что Грабаускас распространял прокламации или создавал тексты для них.

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде Литвы.