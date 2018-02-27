Не только вера: германские епископы идут в страны Восточной Европы

Ингольштадт, Германия, , 03:41 — REGNUM Углубление диалога со странами Центральной и Восточной Европы должно стать центром международной деятельности немецких епископов в ближайшие годы, — об этом говорится в резолюции совещания Конференции немецкого епископата (DBK). О том, почему на это решение отреагировали не только религиозные, но и светские СМИ, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Судя по пояснениям главы DBK Рейнхарда Маркса и архиепископа Бамберга Людвига Шика, руководящего разработкой подробной программы действий, Католическая церковь в Германии будет работать на грани духовной и мирской политики. Есть страны, в которых церковные темы переплетаются с политическими, будь то вопросы беженцев или европейской интеграции. И если к последней немецкие епископы относятся как к «проекту надежды», то среди верующих и духовенства Центральной и Восточной Европы этот же процесс нередко считается угрозой национальной и христианской. В этом связи понятна позиция кардинала Маркса, считающего, что диалог между Католическими церквями Германии и, например, Польши не следует ограничивать встречами иерархов, он должен охватывать все уровни церковной жизни, включая дискуссии на академическом уровне и побуждение молодежных организаций и приходов развивать контакты.

Между тем стало известно, что в конце августа 2018 года глава DBK нанесет визит в Гданьск по приглашению президента этого города Павла Адамовича. А такой жест — уже политика, проводимая на фоне обостренных польско-немецких отношений, которая вынудит правящую польскую партию «Право и Справедливость» с определенной настороженностью относиться к инициативам немецкого епископата. Тем более, что Адамович состоит в партии «Гражданская платформа», у которой среди правящей партии и ее сторонников сложилась репутация прогерманской структуры.

Характерно ли подобное только для Польши, читайте в статье: Германские епископы наступают на Центральную и Восточную Европу

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