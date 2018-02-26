События 26 февраля ускорили возвращение Крыма в Россию

Симферополь, , 16:33 — REGNUM Столкновения крымчан с проукраинскими радикалами, произошедшие в Симферополе 26 февраля 2014 года, ускорили воссоединение полуострова с Россией. Об этом журналистам завил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Этот день стал определённым катализатором для принятия решительных шагов. В том числе и со стороны органов власти Российской Федерации и лично её президента. Действия киевских вооружённых захватчиков на тот момент были неадекватны, было ясно, что они настроены на конфликт в юго-восточных областях Украины. События 26 февраля ускорило цепочку событий, в том числе и решение о референдуме», — отметил Сергей Аксёнов.

Напомним, 25 февраля 2014 года в Симферополе перед парламентом Крыма также проходил стихийный митинг, на котором представители общественности обратились к спикеру Верховного Совета АРК Владимиру Константинову с призывом вернуться к Конституции Крыма 1992 года и провести референдум о статусе полуострова.

Позже этот документ, сформулированный и подписанный представителями крымского научного, творческого и просветительского сообщества Андреем Никифоровым, Игорем Азаровым, Сергеем Барановым, Алексеем Васильевым, Борисом Васильевым, Михаилом Голубевым, Владимиром Косовым, Андреем Кратко, Анатолием Филатовым, Виктором Харабугой, Жаном Запрутой, Алексеем Неживым, Юрием Розгонюком, Николаем Филипповым и другими, получил название «Письмо пятнадцати».

«Решающее слово и окончательный выбор в этом вопросе должен быть за крымчанами. …Промедление смерти подобно!» — было сказано в письме, которое поддержали участники митинга. Спустя два дня на полуострове появились «вежливые люди», а местные депутаты с трудом, но всё-таки отправили в отставку совет министров АРК во главе с Анатолием Могилёвым, назначив премьер-министром Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине хотят признать 26 февраля официальным днём сопротивления российской «оккупации» Крыма. Соответствующий законопроект отправлен в администрацию Петра Порошенко.

«Этот день должен быть официально днем сопротивления оккупации Крыма Россией. Соответствующий документ от кабмина направлен в администрацию президента, и в настоящее время рассматривается вопрос подписания соответствующего указа», — отмечала замминистр информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Об этом: На Украине будут отмечать «День сопротивления оккупации Крыма»

В 2015 году президент России Владимир Путин своим указом учредил День сил специальных операций, который ежегодно отмечают в стране 27 февраля — в день, когда в 2014 году в ситуацию на крымском полуострове вмешались «вежливые люди».