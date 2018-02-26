Не чума, а «пепси»: почему ушел глава владимирского Россельхознадзора

Владимир, , 15:32 — REGNUM Экс-глава управления Россельхознадзора по Владимирской области Владимир Нагорный лишился поста из-за утечки документов по расследованию, которое велось по поводу обнаружения антибиотиков в продукции PepsiCo. Об этом 26 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано. Другие сотрудники, которые работали с этими документами, переведены на другие участки работы или отстранены от работы.

«Проведенное Россельхознадзором внутреннее расследование в связи с утечкой внутреннего документа Россельхознадзора показало, что к этому было причастно управление Россельхознадзора по Владимирской области. В этой связи руководитель управления добровольно покинул занимаемую им должность», — сказала Юлия Мелано.

Дело касается расследования, которое началось из-за обнаружения антибиотиков в сыре «Ламбер», который производит компания.

В декабре стало известно, что компания каким-то образом получила документы, которые были предназначены только для внутреннего пользования сотрудников ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Нагорный покинул пост в начале февраля 2018 года. Временно исполняющей обязанности руководителя была назначена Светлана Пантюхина. Владимир Нагорный возглавлял управление в течение 13 лет.

Местные СМИ тогда связали отставку с эпидемией африканской чумы свиней, которая прошла в регионе в 2017 году, и вспышкой ящура в 2016 году. Якобы региональное управление не в полной мере справилось с вызовами.