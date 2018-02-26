Если Киев не отменит закон «о реинтеграции», РФ должна признать ДНР и ЛНР

Москва, , 14:32 — REGNUM После возвращения с Мальдивских островов у Петра Порошенко не всё ладится, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 26 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

«После возвращения с Мальдивских островов у Петра Порошенко не всё ладится, — сказал Платошкин. — Как говорится, крокодил не ловится, не растёт кокос. Виктор Муженко (глава генштаба ВСУ — прим. ИА REGNUM ) недавно рассказал, что все командиры бригад, участвовавшие в бойне на Донбассе, уже получили генеральские звания. Многие стали заместителями командующих разных родов войск. Своим законом о реинтеграции Украина перечеркнула Минские соглашения».

В случае, если закон о реинтеграции Донбасса не будет отменен, Платошкин призвал Россию выйти из Минских соглашений и признать ДНР и ЛНР.

Его поддержал председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, рассказавший, что ситуация, сложившаяся Юго-Востоке Украины, говорит о том, что ВСУ готовят благоприятные условия для возможного нападения и эскалации конфликта.

«Количество провокаций увеличилось достаточно резко, и принятие соответствующего закона (о реинтеграции Донбасса — прим. ИА REGNUM ) вселило надежду и уверенность в наших оппонентов, — заявил Пушилин. — Всё это происходит по целому ряду причин. Нельзя выделить какую-то одну».

В числе таких причин он назвал желание Киева привлечь внимание мировой общественности и предстоящие выборы в РФ, которые, по мнению Пушилина, «удачное время для провокаций». Кроме того, председатель народного совета ДНР указал и на внутриполитическую ситуацию на Украине в связи с предстоящими выборами президента, на которых «победить смогут те, кто будет опираться на радикально настроенный электорат».

Напомним, что поводом для разговора на эту тему стало недавнее заявление главы генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что у украинских силовиков есть отработанные планы на случай «агрессии России».

«Мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины, — заявил военный. — Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины».

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