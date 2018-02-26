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На Россию надвигается катастрофа со стороны Китая: Радио REGNUM

Политика

Из Сибири и с Дальнего Востока в Поднебесную вывезено рекордное количество леса

На Россию надвигается катастрофа со стороны Китая: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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