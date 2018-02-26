На Россию надвигается катастрофа со стороны Китая: Радио REGNUM

Москва, 26 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Очередной раунд: Пхеньян заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном;
- Вызывает тревогу: над Дамаском нависла угроза применения силы;
- Очевидное злорадство: WADA приветствует решение МОК;
- Техника будущего: в России представлен проект нового авианосца;
- Под угрозой уничтожения: китайцы вывозят леса Сибири и Дальнего Востока.
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