Тегеран пытается контролировать союзные отношения Израиля и Азербайджана

Сергей Шакарянц, , 12:37 — REGNUM

Пока различные эксперты ломают головы над тем, что может принести странам и народам ряда регионов анонсированный еще один саммит президентов России, Ирана и Турции (предварительно, состоится в первых числах апреля в Стамбуле) и будут ли обсуждаться только Сирия и курдский вопрос, в Закавказье наблюдается определенная активизация Азербайджана. И если визит на Апшерон спецпосланника Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии эстонца Тойво Клаара трудно назвать имеющим конкретное отношение к проблемам региона, то как бы неактивно освещавшийся в международных СМИ визит в Баку министра обороны Ирана Амира Хатами дает пищу для размышлений.

Конечно же, Клаар, судя по пространному названию его должности, это как бы «смотрящий» от ЕС за закавказскими конфликтами. Но тут ведь имеет значение и то, что у эстонца был общерегиональный визит, и после Баку он 23 февраля был уже в Ереване. Тот факт, что в Баку Клаар вел переговоры с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, — это еще не доказательство того, что таким образом азербайджанские власти зондировали мнение ЕС на предмет шантажа возобновлением военных действий в регионе. Ну, а в Ереване тот же Клаар вел переговоры с верховным главкомом вооруженных сил Армении, президентом Сержем Саргсяном. И что? ЕС никаким боком не занят ни в одном посредническом формате в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и карабахской проблемой.

Другое дело — Иран, который хоть и не страна Европы, не член ОБСЕ и т. д., но с 1992 года в той или иной степени «охвачен» ситуацией на территориях северней течения пограничной реки Аракс, т. е. в зоне карабахско-азербайджанского конфликта. Трудно согласиться с тем, что визит бригадного генерала Хатами — это просто ознакомительная поездка: мол, министры соседних стран просто решили «друг друга лучше узнать». В то же время тщательное исследование сообщений различных иранских СМИ не дало доказательств того, что Хатами ехал в Баку что-то диктовать или что-то узнавать. В том числе и по карабахскому вопросу. С другой стороны, не ускользнуло от внимания и то, что визит иранского военного министра, в сущности, предпринимался почти сразу после того, как Баку анонсировал на 6 марта приезд в Азербайджан замминистров иностранных дел Турции и Украины Умида Ялчина и Василия Боднара: «Консультации связаны с созданием нового трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан — Турция — Украина».

Трудно себе представить, что в том же Иране не в курсе, на кого работают их азербайджанские соседи, а также Турция и Украина. Стало быть, у Тегерана вполне резонно могли бы быть вопросы к Баку. Правда, Турция сейчас — как бы «на крючке» в связи с вовлеченностью в акции Ирана и России по Сирии. Но у формата этого сотрудничества — не так много истории, и кто его знает, что произойдет из-за событий в Идлибе и Африне.

Но тут заслуживают внимания многие аспекты, ставящие под серьезное сомнение бравурные реляции, публиковавшиеся в азербайджанских СМИ, освещавших визит генерала Хатами и итоги проведенных встреч. Приводить все оценки и комментарии, звучавшие из Баку в связи с визитом иранского министра, мы не станем. Впрочем, отметим, что только глава Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, и то — крайне вскользь, приблизился к истине, характеризуя определенный интерес Ирана к ситуации в зоне конфликта: «Иранская сторона беспокоится за свою северную границу в обстановке ухудшения отношений с Израилем и США, которые обвиняют эту страну в поддержке различных вооруженных группировок в Сирии».

Почему оговорка Шахиноглу о США и Израиле как факторах иранской заинтересованности в контроле над Азербайджаном сейчас важней, чем даже в апреле 2016 года, когда Баку развязал неспровоцированную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, станет ясно чуть позже. Пока же — об аспектах повышенной значимости. Первое — учитывая вышеизложенное, как и то, что у генерала Хатами, по сути, первый зарубежный визит, можно было бы ожидать, что он мог бы направиться и в Россию, и в Сирию, и в Ирак с Турцией и т. д. Избран Азербайджан. Это ведет ко второму аспекту — оказывается, что многократно подчеркивалось иранскими СМИ в их отчетах, визит Хатами предпринимался «по приглашению его азербайджанского коллеги». Итак, это не Иран «что-то уточнял» у Азербайджана, а Азербайджан пытался «нечто уточнить» у Ирана. И это объясняет, почему министр обороны ИРИ едет в Баку, а не, допустим, в Анкару или Пакистан, с которым Иран крайне серьезно и напряженно сейчас ведет диалог и по Афганистану, и по белуджским террористическим группировкам, базирующимся на пакистанской территории.

Третий аспект — конечно, все-таки фактор НКР как давно уже состоявшейся государственно-субъектной реалии, к тому же приграничной с Ираном. Раз уж азербайджанские СМИ отмечали, что Гасанов лично пригласил Хатами, а 21 февраля вначале провел с иранским министром встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе, то, видимо, было о чем поговорить. Из официоза в азербайджанской трактовке выходит, что только Гасанов что-то утверждал о карабахской проблеме: «Говоря о военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Гасанов довел до внимания своего иранского коллеги, что нерешенность нагорно-карабахского конфликта по сегодняшний день создает серьезную угрозу региональной стабильности. Министр также выразил признательность иранской стороне за ее усилия в деле решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета нашей страны».

Азербайджанские СМИ и выступления Хатами трактуют в таком же ключе: «Отметив, что религиозные, исторические, культурные связи между нашими государствами основаны на добрых и дружеских традициях, бригадный генерал Хатами заявил, что в военной сфере имеется большой потенциал для сотрудничества. Он добавил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает его справедливую позицию в решении конфликта. Он подчеркнул, что Иран, как мусульманская страна, заинтересован в увеличении военной мощи Азербайджана и готов оказать любую помощь в этой области».

Иранское агентство ISNA же, крайне близкое к аппарату верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, высказалось скромней и строже: «Выступая перед журналистами по его прибытии в среду, генерал Хатами сказал, что два соседа могут договориться о технологическом и техническом сотрудничестве между их оборонными отраслями, включая совместное производство военной техники. «Надеюсь, что мы сможем провести осмысленные переговоры с азербайджанскими официальными лицами о двустороннем и региональном сотрудничестве … которые могли бы способствовать укреплению стабильности в регионе и улучшению отношений между Тегераном и Баку», — сказал Хатами.

Это весьма интересное нюансовое наблюдение — ни газета Tehran Times, ни агентства IRNA, IRIB, ни ресурсы Tasnim News, Mehr News и т. д. ни словом не упоминают о том, что генерал Хатами в ходе встреч и переговоров в Баку публично что-то заявлял о поддержке конкретно «территориальной целостности Азербайджана». А армянский эксперт-востоковед Армен Исраелян, комментируя встречу министров обороны Ирана и Азербайджана, видимо, ретранслировал смысл сообщений именно азербайджанских СМИ, когда написал на своей странице в социальной сети Facebook, что заявления «носят обобщенный характер», не акцентируют Азербайджан и могут относиться также к Арцаху, т. е. НКР. По мнению Исраеляна, в условиях угрозы сепаратизма на территории ИРИ вполне естественно, что иранский министр говорил о важности сохранения территориальной целостности всех стран и обеспечении региональной стабильности. «Но в данном случае примечательно, что высокопоставленный иранский военный говорил в целом о необходимости сохранения территориальной целостности всех стран, не обособляя Азербайджан. Еще одно важное обстоятельство: Арцах общественно-политическими кругами Ирана уже давно воспринимается хоть и как не признанная, но независимая государственная единица. Посему формулировка главы Минобороны Ирана о территориальной целостности может относиться также к Арцаху», — пишет Исраелян.

Внимание и интерес к сообщениям и трактовкам азербайджанских СМИ — похвальная черта в условиях незавершившегося конфликта, но это вряд ли оправдывает невнимание, причем как армянских, так и азербайджанских экспертов к тому, на чем в связи с визитом Хатами на Апшерон делали акцент иранские СМИ. А в сообщениях из Тегерана невооруженным глазом заметно: 1) речь шла именно «о двустороннем и региональном сотрудничестве … которое могло бы способствовать укреплению стабильности в регионе и улучшению отношений между Тегераном и Баку». Это уже говорит о том, что Иран недоволен уровнем взаимопонимания с Азербайджаном, коли отношения следует «улучшить». И понятно, в связи с чем Иран желает «улучшить отношения» — в связи с имеющимися у него данными о военном и разведывательном присутствии в Азербайджане «специалистов» из США и Израиля. 2) Речь шла также «о технологическом и техническом сотрудничестве между их оборонными отраслями, включая совместное производство военной техники». И тоже понятно почему: рекордсмены по военным поставкам в Азербайджан это все же израильтяне и турки, хотя с ними стремится сравняться Россия. Ну и в силу каких обстоятельств Иран не хотел бы «вклиниться» в этот ряд? Именно это Хатами, судя по сообщениям иранских и азербайджанских СМИ, обсуждал 21 февраля во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Артуром Расизаде и другими высокопоставленными должностными лицами.

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Еще в ноябре 2017 года Тегеран и Баку сформировали совместную комиссию по сотрудничеству в области обороны, сигнализируя о своей воле укрепить дружеские связи, сообщал ресурс IFP News. Сообщение IRNA по переговорам Алиев — Хатами: «Братские и дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном в таких областях, как военная и техническая промышленность, расширились», — заявил Алиев на этой встрече. Назвав заседание хорошей возможностью для обсуждения оборонного и военного сотрудничества между Тегераном и Баку, президент Азербайджана выразил надежду на дальнейшее двустороннее взаимодействие. Хатами… сказал, что две соседние страны решительно намерены развивать оборонные отношения. Во время двухдневного визита в Баку Хатами и сопровождающая его военная делегация обсудят региональные и двусторонние вопросы. Говоря об ирано-азербайджанских связях, генерал Хатами сказал, что Тегеран и Баку имеют долгосрочные отношения и его визит в Баку проходит в целях укрепления двустороннего сотрудничества и региональной безопасности и стабильности. Он также выразил надежду, что его поездка в Азербайджан приведет к подписанию соглашений в военной и оборонной областях».

Наконец, и третье: про это Хатами сказал уже 22 февраля, когда встречался с начальником Высшей военной школы Азербайджана, генерал-майором Гейдаром Пириевым, о чем также поведало агентство IRNA: «Иран поделится своим ценным военным и антитеррористическим опытом с соседним Азербайджаном».

Таким образом, для министра обороны ИРИ в Баку вопрос, поддерживать или не поддерживать чью-то «территориальную целостность», будь то Азербайджана, Армении или НКР, вообще не был приоритетным. В центре — региональное сотрудничество, региональная стабильность и… да, антитеррористическая деятельность.

Думается, сейчас нет нужды возвращаться в апрель 2016-го, однако упомянуть о том, что после четырехдневных военных действий и в ходе них иранские СМИ скрупулезно сообщали, какие именно военные представители КСИР и кого именно с азербайджанской стороны вызывали на границу и прямо «на месте» предупреждали, что ждет Азербайджан в случае, если военные действия продолжатся, на наш взгляд, будет крайне полезным и своевременным. Как и напомнить о том, что такие советники аятоллы Хаменеи, как Али Акбар Велайети и генерал Яхия Сэфэви, открыто указывали именно на Турцию как источник азербайджанской агрессии апреля 2016 года и даже угрожали полным пересмотром всего спектра ирано-турецких отношений.

Уже 23 февраля из Ирана прозвучало, на наш взгляд, интересное напоминание в адрес Азербайджана. И есть все основания полагать, что эту тему затрагивал на переговорах в Баку и генерал Хатами. «Неожиданно» представитель духовного лидера ИРИ, имам-джума города Ардебиль аятолла Сейед Хасан Амели в очередной раз напомнил Баку об осуществленных Израилем с азербайджанской территории антииранских действиях. Во время пятничной молитвы высокопоставленный представитель иранского духовенства заявил: Иран с помощью специальных средств доказал азербайджанской стороне, что израильский беспилотник, уничтоженный несколько лет назад в иранском районе Натанзе (кстати, там находится один из ядерных центров Ирана) системой противовоздушной обороны ИРИ, проник на территорию исламской республики именно из Азербайджана, в частности Ленкорана.

На наш взгляд, обязательно следует напомнить, а кто же такой этот имам-джума Ардебиля аятолла Сейед Хасан Амели? Это очень влиятельное духовное лицо в Иране, за которым — немало скандальных разоблачительных заявлений именно насчет Азербайджана и азербайджанского сотрудничества со спецслужбами главных противников Ирана, т. е. США, Израиля и Турции. В декабре 2013 года он же заявил: «За событиями в Ходжалу стоял «Эргенекон», а на самом деле «Моссад». В августе 2014 года аятолла Амели заявил: «Азербайджан и Турция оказывают тайное содействие Израилю в войне против палестинцев». В мае 2015-го: «Продажа в Азербайджане алкогольных напитков с изображением Шаха Исмаила на этикетке — оскорбление для Ирана».

Уверены, что напоминание об израильских БПЛА, запускавшихся из Азербайджана в глубь территории Ирана, не зря высшие иерархи шиитского духовенства Ирана поручили озвучить именно Сейеду Хасану Амели. Уверены также, что этот вопрос и подобные вопросы обязательно затрагивал в Баку и министр обороны ИРИ Хатами. И духовное, и государственное, и военное руководство Ирана прекрасно осведомлены, что израильские БПЛА были задействованы и задействуются поныне Азербайджаном также против НКР и Армении, как осведомлены и о том, что Азербайджан использует при этом (т. е. запусках БПЛА) специалистов из Израиля.

НКР и Армения — северная граница Ирана, прав тут азербайджанский эксперт Шахиноглу. Не правы в Азербайджане в одном — Тегерану не нужен подрыв региональной стабильности на его северных границах, и поэтому Иран не мог обещать «поддержать Азербайджан» в том, в чем Баку прямо-таки мечтает заполучить иранскую помощь. Причем — не боимся ошибиться, еще с конца 1996 года, когда Гейдар Алиев усиленно уговаривал тогдашнего президента ИРИ Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (затем и президента Мохаммада Хатами) согласиться на объявление карабахско-азербайджнского конфликта — межконфессиональным конфликтом. Так что, получается, в ответ на «изыскания» министра Гасанова о «нерешенности нагорно-карабахского конфликта» как «серьезной угрозе региональной стабильности» его иранский коллега Хатами, а затем и аятолла Сейед Хасан Амели дали более чем ясно понять, что Иран видит угрозу региональной стабильности в вовлеченности Израиля в события внутри Азербайджана, в том числе и в карабахско-азербайджанский конфликт.

Отметим также, что в 2017 году ряд высших должностных лиц Ирана, в том числе и глава Мажлеса (парламента) Али Амоли Лариджани, предупреждал и Армению об опасности вовлечения Израиля в этот региональный конфликт.

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