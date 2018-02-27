Российские школьники открыли в Арктике новый остров

Москва, , 02:34 — REGNUM Исследуя арктические ледники, подсмосковные школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко при помощи фотографий, сделанных российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и европейскими Landsat и Sentinel, обнаружили новый остров у архипелага Новая Земля. Изучив предоставленные материалы, гидрографическая служба Северного флота ВМФ подтвердила наличие нового географического объекта. Об открытии рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александр Шимберг.

Пока безымянный остров (в Роскосмосе неофициально называемый островом Школьников) имеет площадь 0,19 км² (410 м x 780 м) и расположен на 75°34'06.67″ северной широты и 58°17'52.2″ восточной долготы. Открывшие его граждане — участники молодежной межрегиональной группы, организованной при поддержке Роскосмоса и компании «Рисксат». Группа дистанционно наблюдает за поверхностью Земли и учится анализировать спутниковые снимки, ее участники проходят подготовку по экологии, истории и географии.

Новая Земля в целом вызывает всё больший интерес, на текущий год запланировано проведение трех комплексных экспедиций, организованных военными специалистами и учеными из российских научных центров под эгидой Российского географического общества. Такой интерес к Арктике позволяет надеяться на развитие этого важнейшего региона, исследование и освоение арктических земель.

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