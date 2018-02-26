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России предложили подать в суд за «команду без страны»

Политика

Газета New York Post выступила с заголовком «Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира»

России предложили подать в суд за «команду без страны»
Олимпийские кольца. Карикатура из журнала «Крокодил». 1984

Москва, 26 февраля 2018, 11:02 — REGNUM  России предложили подать в суд на американское издание New York Post, которое опубликовало материал по итогам матча с заголовком «Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира».

Накануне российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Электронная версия New York Post опубликовала на своем сайте материал по итогам матча с заголовком «A team without a country wins hockey gold» («Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира»).

«Если подать на газетенку иск от имени Российской Федерации, то от этого «геополитического» заголовка останется одна пыль», — полагает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме осудили СМИ за провокационный заголовок. Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) полагает, что статья — очередная провокация и PR-ход. Через десять лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу, уверен парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Под чью диктовку писалась статья про «команду без страны»

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