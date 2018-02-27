На выборах-2018 будут применены новые системы подсчета голосов

Воронеж, , 01:20 — REGNUM К президентским выборам избирком готовит операторов, которые будут работать на избирательных участках, где урны для голосования заменят на комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). О проведенном в Воронежской области тестировании этих систем пишет корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

209 КОИБ будут установлены на избирательных участках в самой области, и еще 11 останутся в резерве. 18 марта воронежцы на наиболее массовых участках смогут убедиться в простоте работы этой системы, которая, однако, имеет ряд особенностей: заполненный бюллетень вводится в сканер и затем отправляется в накопитель, внешне напоминающий урну для голосования. Мятые, сложенные пополам, порванные бюллетени не принимаются. Нельзя ввести несколько бюллетеней сразу, равно как и отправить лист в сканер под углом или придерживая рукой.

При правильном введении сканер считывает печать и отметки на бюллетене, не принимая лист без печати или с печатью другого участка, подсчитывает число голосов за каждого кандидата и количество испорченных листов. Такие системы позволят экономить время, они не допускают ошибок, способных возникнуть при ручном подсчете, и помогают избежать ошибок в формировании и вводе протокола в ГАС «Выборы».

Читайте подробности, смотрите фотогалерею: Черные ящики президентских выборов

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