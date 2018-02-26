Предвыборную агитацию кандидатов в президенты РФ не видели 55% граждан

Москва, , 10:25 — REGNUM Предвыборная кампания по выборам президента России не вызывает у большинства граждан бурной дискуссии. Так, 53% опрошенных ни с кем не обсуждают эту тему. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

17 февраля в стране началась предвыборная агитационная кампания кандидатов в президенты. При этом в ходе опроса выяснилось, что её видели немногие граждане РФ.

Самой популярной оказалась предвыборная агитация у Владимира Жириновского. Материалы и выступления Жириновского посмотрели 45% опрошенных.

Оценки агитационной капании разделились поровну: 19% понравилась агитация, 19% — не понравилась. 7% не смогли оценить увиденное.

Агитационные материалы Владимира Путина видели 42% жителей России. Положительные оценки дали 33% (максимум среди кандидатов). 4% респондентов материалы и выступления не понравились.

41% опрошенных видели агитацию за Ксению Собчак. 36% (максимальное отрицательное значение) заявили, что кампания не понравилась. 3% оценили кампанию положительно.

Кампания Павла Грудинина привлекла внимание 35% российских граждан. 18% отметили, что агитация за Грудинина не понравилась, 10% — понравилась.

32% видели предвыборные материалы и выступления Григория Явлинского. Отрицательные оценки дали 24%, положительные 4% респондентов.

Бориса Титова в агитационной кампании видели и слышали 18% жителей России. Каждому десятому (10%) его кампания не понравилась, 4% — понравилась.

Агитацию за Максима Сурайкина смотрели 15% опрошенных. 10% она не понравилась, положительно оценили кампанию кандидата 2%.

12% респондентов посмотрели агитационную кампанию Сергея Бабурина. 6% дали отрицательные оценки, 3% респондентов — положительные.

Опрос проведен 18—19 февраля 2018 года. В опросе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, доля жителей России, заявивших о готовности принять участие в выборах президента РФ, составляет 81,1%.

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