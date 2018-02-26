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Посольство РФ отреагировало на заявления США об «астанинском процессе»

Политика

24 февраля текущего года СБ ООН принял резолюцию 2401

Посольство РФ отреагировало на заявления США об «астанинском процессе»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 26 февраля 2018, 09:27 — REGNUM  Заявления представителя госдепа США Хизер Науэрт о «провале астанинского процесса» по Сирии в связи с ситуацией в Восточной Гуте являются весьма тенденциозными, а также довольно противоречивыми. Об этом говорится в сообщении посольства России в США на странице в соцсети Facebook.

«Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумения, — отметили в посольстве. — Никому и в голову не придет говорить о «провале Женевы», несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании».

Дипломаты напомнили, что США поддержали принятие резолюции 2401 в Совбезе ООН по Сирии. В тексте резолюции отмечены усилия РФ, Турции и Ирана как стран — гарантов «астанинского процесса».

«Призываем американских партнеров тщательнее проверять передаваемую им информацию, сопоставлять ее с реальной обстановкой в САР и учитывать неустанные усилия РФ, Турции и Ирана по замирению сирийцев на площадке Астаны и в контексте прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — отметили в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля текущего года СБ ООН принял резолюцию 2401, требующую немедленного введения в Сирии 30-дневного гуманитарного перемирия.

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Война в Сирии

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