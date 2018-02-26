Из 8 кандидатов в президенты более 50% граждан РФ знают лишь четверых

Москва, , 09:02 — REGNUM За несколько недель до выборов президента России 53% граждан заявили, что они вообще не говорят на тему выборов со своими родными, друзьями и знакомыми. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

21% опрошенных обсуждают с близкими и знакомыми, за кого голосовать, 10% обсуждают личности и достижения кандидатов.

Участникам опроса было предложено назвать фамилии кандидатов, которые будут внесены в избирательном бюллетене.

Лишь четырех из восьми кандидатов в президенты России смогли назвать более 50% респондентов.

Так, 82% опрошенных знают, что в выборах будет участвовать Владимир Путин, 60% — Ксения Собчак, (60%) — Владимир Жириновский, 55% — Павел Грудинин (55%).

О том, что в выборах будет участвовать Григорий Явлинский, знают 37% граждан РФ, Борис Титов — 17%.

О лидере партии «Российский общенародный союз» Сергее Бабурине известно лишь 8% респондентов, о главе «Коммунистов России» Максиме Сурайкине — 6%.

Опрос проведен 18—19 февраля 2018 года. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Опрошены 2000 респондентов методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, доля жителей России, заявивших о готовности принять участие в выборах президента РФ, составляет 81,1%.

7,3% граждан РФ не планируют участвовать в голосовании. 11,6% респондентов пока не решили, пойдут голосовать или нет. 1,1% затруднились ответить.

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