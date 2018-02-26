Обречённый дворец и забытая битва: Екатеринбург за неделю

Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM В Свердловской области на ушедшей неделе (19−25 февраля) вспомнили уже забытое сражение времён Гражданской войны и начали судить участников массовых беспорядков на улице Депутатской в Екатеринбурге. Об этом и не только — в материале ИА REGNUM.

Судьба телебашни

19 февраля появился новый поворот в вопросе о сносе телебашни в центре Екатеринбурга. Утром по местным СМИ прошла информация о том, что 23 февраля несколько часов подряд будет закрыт метрополитен. Вопрос об этом подняли на аппаратном совещании в администрации города.

Напомним, ранее в СМИ активно муссировалась неофициальная информация о том, что телебашню подорвут именно утром 23 февраля. Новости 19 февраля из мэрии подогрели эти слухи.

Однако затем представители УГМК выступили с официальной информацией. Они заявили о том, что 23 февраля телебашню взрывать не будут. Скорее всего, это случится в конце марта.

Возможно, башню всё же собирались взорвать 23 февраля, но потом передумали. Во всяком случае, 21 февраля интернет-пользователи обнаружили, что она пропала с «Яндекс. карт». В «Яндексе» это объяснили тем, что получили официальную информацию о сносе башни 23 февраля и хотели, чтобы карты были актуальными.

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Громкий процесс

В Свердловском областном суде 21 февраля стартовал громкий процесс. На скамье подсудимых оказались 19 участников бойни на улице Депутатской.

Инцидент произошёл 3 сентября 2016 года. 25 человек на автомашинах подкатили к дому на улице Депутатской, чтобы поквитаться за якобы нанесённое 2 сентября одному из них оскорбление. Они были вооружены. Им противостояли четверо мужчин, находившихся в доме. В момент, когда ситуация стала критической, им пришлось взяться за хранившееся у них на законном основании оружие. От их выстрелов двое нападавших скончались в больницах, ещё несколько отделались ранами различной степени тяжести.

Действия находившихся в доме следствие квалифицировало как необходимую оборону. А нападавших привлекли за организацию и участие в массовых беспорядках. Три человека до суда не дожили, один заключил досудебное соглашение и уже осуждён, а в отношении ещё двоих дела приостановлены. 21 февраля перед судом предстали 19 человек.

Процесс обещает быть непростым. Своей вины они не признают. Впрочем, следствие заявляет, что доказательств хватит на всех.

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Обречённый дворец

В Екатеринбурге ещё одним Дворцом культуры станет меньше. ДК «Химмаш» не будут преобразовывать в очередной торговый центр, как это ранее сделали с ДК РТИ, его просто снесут.

Планы по сносу озвучила компания AVS Group. По словам её представителей, находиться в здании, построенном более 50 лет назад и не знавшим, что такое капитальный ремонт, просто опасно и для взрослых, и для детей. Скорее всего, снос состоится в марте.

Жители Чкаловского района Екатеринбурга выступают против. 22 февраля они вышли к администрации Екатеринбурга. Примечательно, что и чиновники на стороне граждан. По словам представителей мэрии, собственник не имеет права сносить здание.

Впрочем, представители собственника утверждают, что право на снос у них как раз есть. На месте дворца появится жилой комплекс с общественными помещениями, которые готовы предоставить под нужды культуры и даже продать мэрии — приблизительно за 100 млн рублей. Также собственник готов отдельно выстроить большую сцену и обещает, что все постройки будут по стандартам минкультуры.

Однако родителей детей такое предложение не устраивает. Чем всё завершится, покажет время.

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Забытое сражение

23 февраля в Свердловской области, как и по всей стране, отметили 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии. В Екатеринбурге главной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Здесь можно было посмотреть на военную технику, потрогать её и подержать в руках настоящее оружие.

А местами прошли реконструкции сражений 1918 года. Одна из них состоялась в городе Первоуральске. Её провели военно-исторические клубы из Екатеринбурга и Новоуральска.

Летом 1918 года здесь, на Урале, развернулись бои между белыми и Красной армией. В июле красные оставили Екатеринбург. Одно из сражений произошло в окрестностях Васильевско-Шайтанского посёлка, как тогда называли Первоуральск, В ходе реконструкции перед зрителями предстала битва между красными и белочехами. Вначале для красноармейцев сражение складывалось неудачно. Но затем они смогли вырвать инициативу и разгромить отряд белочехов.

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