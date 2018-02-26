КНДР заявила о готовности к переговорам с США

Пхеньян, , 08:09 — REGNUM Глава национальной разведки КНДР Ким Йонг Чол заявил, что его страна готова к переговорам с США, сообщает 26 февраля Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын имеет достаточные намерения, чтобы провести переговоры с США», — отметили представители президента Южной Кореи, сославшись на слова Ким Йонг Чола.

Белый дом уже отреагировал на данные слова, подчеркнув, что Пхеньян должен подтвердить свои намерения конкретными действиями.

«Пхеньян должен продемонстрировать свое стремление к необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», — заявили в Белом доме.

Напомним, с начала 2018 года отношения между КНДР и Южной Кореей значительно улучшились. Между сторонами прошли переговоры с участием высокопоставленных представителей обеих стран, что сделало возможным значительное снижение напряженности на Корейском полуострове.

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