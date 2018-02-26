Грядут изменения в Конституции КНР: Си Цзиньпин пойдет на третий срок?

Пекин, , 06:35 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партия Китая (ЦК КПК) огласил предложения поправок в Конституцию Поднебесной, сообщает 25 февраля газета China Daily.

Пакет поправок, предложенный ЦК КПК, включает в себя внесение идей председателя КНР Си Цзиньпина о построении социализма с китайскими особенностями в новую эпоху и научного подхода к развитию.

Предполагается прописать в конституции «работу по построению общества единого будущего для всего человечества», а также «лидерство Компартии Китая в защите будущего социализма с китайскими особенностями»

Планируется также добавить оговорку о том, что государственные деятели должны давать присягу верности Конституции при зачислении на госслужбу, а также выделить дисциплинарную надзорную комиссию в новый государственный орган.

Одним же из самых ключевых по значимости пунктов является упразднение формулировки в Конституции о том, что председатель КНР и вице-председатель КНР «должны занимать свои должности не более двух сроков подряд».

Напомним, что нынешняя Конституция Китая была принята в 1982 году. Си Цзиньпин стал вторым после Дэн Сяопина главой Поднебесной, чьи идеи было решено внести в документ с указанием имени, что само по себе крайне знаково.

Не факт, что предложения ЦК КПК будут в полной мере поддержаны Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), сессия которого запланирована на март 2018 года. Однако если это состоится, эти изменения можно будет смело назвать революционными, поскольку они отменяют принцип ротации элиты, который был заложен Дэн Сяопином в целях недопущения застоя.

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