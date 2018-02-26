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Киев подготовился к полномасштабной войне с Россией: Радио REGNUM

Политика

Украинские силовики уже открыли огонь в ДНР

Киев подготовился к полномасштабной войне с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США против «американского миропорядка», Украина — украинцев: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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