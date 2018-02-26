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Израиль потерял истребитель F-16 из-за ошибки пилотов

Политика

10 февраля в районе сирийско-израильской границы произошел инцидент, за которым последовал обмен ударами между армиями Сирии и Ирана и армией Израиля

Тель-Авив, 26 февраля 2018, 02:47 — REGNUM  Сирийским средствам ПВО удалось сбить израильский истребитель F-16 из-за ошибки пилотов. Об итогах расследования инцидента сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что экипаж оказался перед «напряженным выбором между успешным выполнением задачи и обеспечением собственного выживания». Лётчики, получив оповещение об обстреле с земли, должны были, в соответствии с инструкциями, отдать приоритет самообороне.

Вместе с тем решение о катапультировании из подбитого самолета было правильным, говорится в заключении экспертов, представленном 25 февраля главе Генерального штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкоту.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в районе сирийско-израильской границы произошел инцидент, за которым последовал обмен ударами между армиями Сирии и Ирана и армией Израиля. По утверждениям израильских военных, их вертолет был сбит в собственном воздушном пространстве иранским беспилотником, вторгшимся со стороны Сирии.

В ответ ВВС Израиля атаковали иранские объекты на сирийской территории, уничтожив пункт контроля беспилотных летательных аппаратов. За этим последовал ракетный обстрел истребителя F-16 сирийскими военными.

Экипаж успел покинуть подбитый самолет и приземлился на своей территории. Пилот получил тяжелые травмы, он проходит лечение в больнице Хайфы. Штурман, чьи ранения оказались не столь серьезны, вернулся в строй.

Ответом Израиля стали 12 ударов по сирийским и иранским военным объектам. В их числе — батарея ПВО под Дамаском.

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Инцидент с обменом ударами на сирийско-израильской границе

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