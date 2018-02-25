Die Welt: Варшава все больше движется в сторону Брюсселя?

Берлин, , 17:55 — REGNUM «ЕС — это клуб друзей, а не врагов», — отметил польский министр по делам ЕС Конрад Шиманский в интервью Die Welt в воскресенье, перед совещанием министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. В ЕС всегда найдется решение, представляющее собой компромисс между всеми сторонами, полагает Шиманский.

«Мы считаем, что Польша и ЕС найдут общую позицию по польской судебной реформе, которая в конце концов удовлетворит всех, и дальнейшей эскалации не будет», — добавил польский политик.

Однако где именно найдется такая точка пересечения всех интересов, пока совершенно неясно.

Напомним, что в декабре Еврокомиссия инициировала процедуру применения Статьи 7 в отношении Польши за несоблюдение основных ценностей Европейского союза. Причиной тому стала судебная реформа, проводимая национально-консервативной правительственной партией «Право и Справедливость», согласно которой назначение судей должно быть под контролем парламентского большинства. Еврокомиссия дала Варшаве время изменить свой политический курс до марта. В противном случае Брюссель пригрозил Польше отзывом избирательных прав в Совете ЕС.

В пятницу, в преддверии саммита ЕС по бюджету, повлиять на позицию Польши постаралась и Германия. Замечания немецкого канцлера коснулись в первую очередь квот на прием беженцев.

«При перераспределении средств структурных фондов нам необходимо убедиться, что критерии распределения также отражают участие регионов и сообществ в приеме и интеграции мигрантов», — подчеркнула Ангела Меркель. Фактически федеральный канцлер имела в виду: кто не примет беженцев сейчас, тот получит меньше денег от Брюсселя в будущем.

Польша является крупнейшим в абсолютных числах получателем помощи от ЕС, поэтому к таким санкциям Варшава может оказаться очень чувствительной.

Однако это вряд ли произойдет, полагают эксперты. У Меркель практически нет поддержки для продвижения такой инициативы: структурные фонды не предназначены для содействия развитию в обмен на солидарность, а лишь в качестве компенсации за открытие рынков и реформы.

Шиманский, в свою очередь, принудительное перераспределение беженцев раскритиковал, заявив: «Мы решительно отвергаем квоты. И в будущем это не изменится». Те, кто хочет бороться с миграционным кризисом, должны лучше защищать внешние границы, увеличивать военное присутствие ЕС в Средиземноморье и оказывать большую поддержку третьим странам, подчеркнул политик.

Против квот также выступает Венгрия, а Нидерланды и Австрия выразили свои сомнения относительно того, что Брюссель может заставить другие страны-члены либерализовать свою политику в отношении беженцев.