Грузия отмечает «День советской оккупации»

Тбилиси, , 17:09 — REGNUM 25 февраля Грузия отмечает так называемый «День советской оккупации», который связан с событиями 1921 года, когда части Красной Армии вступили в Тбилиси. На подступах к грузинской столице, на Коджорской дороге тогда погибли оборонявшие Тбилиси юнкеры, в честь которых на месте их гибели установлен мемориал.

25 февраля было объявлено официальным памятным днем в Грузии на основании постановления парламента страны от 21 июля 2010 года. С тех пор каждый год представители правительства Грузии возлагают венки к мемориалу юнкеров и делают заявления с осуждением «советской оккупации» и нынешних действий России.

Не стал исключением из общего правила и сегодняшний день. Венок к мемориалу юнкеров возложил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который заявил, что борьба юнкеров не прошла бесследно и их вклад в освобождение Грузии бесценен.

«Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память наших героев, погибших за независимость Грузии, и хочу отметить, что для этих людей жизнь без свободы и борьбы за свободу смысла не имела. И мой дед, Датико Татишвили, погиб в этой борьбе, и когда я прихожу сюда, я вспоминаю и его имя. Их борьба не прошла бесследно, и спустя почти сто лет мы чтим их память», — заявил Маргвелашвили.

Специальное заявление сделал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который назвал 25 февраля самой трагической страницей в истории Грузии.

«Правление советского режима погубило демократическое развитие нашей страны, и его жертвой пали тысячи наших соотечественников. Несмотря на это, идея свободы и стремление к независимости в нашем народе никогда не угасали. Сегодня Грузия — независимая демократическая страна, хотя часть ее пока остается оккупированной. Мы никогда не смиримся с оккупацией и используем все мирные рычаги для объединения нашей страны», — подчеркнул Квирикашвили.