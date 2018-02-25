Турецкие разведчики признались в использовании журналистов и троллей

Ариф Асалыоглу, , 14:48 — REGNUM

Shaber3 цитирует американский журнал The National Interest, который заявил о возрастающем риске вооруженного конфликта между Турцией и США в связи с активной поддержкой американцами курдов. National Interest отметил, что правительство США должно отказаться от односторонних действий в Сирии и перейти к всеобъемлющей и многосторонней дипломатии. Издание обращает внимание на операцию турецких вооруженных сил в Африне «Оливковая ветвь», говоря о росте риска возникновения вооруженного конфликта между США и Турцией. Кроме того, журнал призвал администрацию США признать поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и победу сирийских правительственных сил, одержанную при поддержке России и Ирана. В настоящее время большую часть дипломатических усилий, направленных на разрешение конфликта в Сирии, прикладывает не США, а Россия и Турция. Издание отмечает, что Белому дому следует отказаться от односторонних действий в Сирии и переключиться на многостороннюю дипломатию.

Сирийская армия войдет в Африн

Сирийское государственное телевидение, ссылаясь на репортера в регионе, объявило о том, что сирийские проправительственные силы в течение нескольких часов войдут в Африн. Согласно информации Sputnik, под конец первого месяца турецкой операции в Африне переговоры между «Демократическим союзом"/"Отрядами народной самообороны» (PYD) и сирийским правительством во главе с Башаром Асадом вступили в новую фазу. Недавно стали появляться слухи о том, что Асад и Рабочая партия Курдистана (РКК) начнут сотрудничать в отношении Африна. Reuters высказало предположение о том, что ответвление РПК, «Демократические силы Сирии» (SDF), договорились с Асадом, и в скором времени правительственные силы войдут в Африн. По данным информационного агентства Anadolu, турецкие вооруженные силы и Свободная армия Сирии (FSA) захватили более 70 точек в регионе Африна, тем самым «прижав» PYD. После этого они и активизировали переговорный процесс с Дамаском, чтобы получить возможность себя защитить. Телеканал Mayadin, известный своей приближенностью к «Хезболле», поддерживаемой Ираном, заявил, что PYD провели первую встречу по поводу передачи Африна в руки правительству Асада.

786 человек были арестованы из-за операции в Африне

Согласно SonDakika.com, министерство внутренних дел Турции объявило о задержании лиц, критически высказывающихся в отношении операции в Африне в социальных сетях. Как сообщает министерство, с момента начала операции 20 января 2018 года по обвинению в критике операции в социальных медиа и в пропаганде терроризма было арестовано 786 человек.

Лавров: США используют курдов для разделения Сирии

Как передает BirGün, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон перестать играть с огнем, заявив, что он обеспокоен действиями США, направленными на разделение Сирии. Лавров также добавил, что Соединенные Штаты используют курдов для раскола страны. Об этом министр говорил на сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Лавров сказал (цитируем по Sputnik): «Я считаю, что наши американские партнеры должны подтвердить четкими действиями свои заявления о том, что их целью в Сирии является исключительно борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и защита целостности страны. Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять все свои шаги, не исходя из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя из долгосрочных интересов сирийского народа прежде всего и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов— будь то Сирия, будь то Ирак, будь то другие страны региона».

Россия поставила условия

Shaber3 информирует, что Лавров прокомментировал споры по поводу объявления о прекращении огня в Сирии. Министр заявил о готовности согласовать резолюцию ООН о 30-дневном перемирии в Сирии только в том случае, если она не будет распространяться на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группы. Лавров отметил, что указанные группы продолжают бомбардировки районов Дамаска. «Подобно освобождению Восточного Алеппо, российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии предложили боевикам беспрепятственно покинуть Восточную Гуту. «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и те, кто с ней взаимодействует, категорически отказались от этого предложения и продолжают обстреливать город со своих позиций», — добавил глава МИД России.

Турция в долгах!

Центральный банк Турецкой Республики объявил о размерах кредитного долга частного сектора по состоянию на декабрь 2017 года. По сравнению с концом 2016 года размер долгосрочных займов в частном секторе увеличился на 18,2 миллиардов долларов и составил 220,6 миллиардов долларов, а сумма краткосрочных займов (за исключением коммерческих кредитов) увеличились на 4 миллиарда и составила 18,3 миллиардов долларов. Что касается долгосрочных кредитов, по сравнению с предыдущим годом банковские займы в виде кредитов выросли на 2,9 миллиардов долларов, а займы в виде облигаций — на 5,9 миллиардов, что составило 30,3 миллиардов долларов. Если взглянуть на распределение в секторе, 51,3% от общего долгосрочного кредита размером 220,6 миллиардов долларов приходится на финансовые учреждения, а 48,7% долга — на нефинансовые организации. Соотношение краткосрочных кредитов следующее: 78,4% от общей суммы приходится на финансовые, а 21,6% — на нефинансовые учреждения.

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Соглашение между Израилем и Египтом

Согласно NTV, в Средиземноморском регионе произошло важное событие, касающееся Турции. Утверждается, что американская компания Noble, работающая в Израиле, израильская компания Delek и египетская компания Dolphin Energy подписали соглашение на 10 лет на поставку 65 миллиардов кубометров природного газа. Сделка оценивается в 15 миллиардов долларов. Согласно заявлению на веб-сайте компании Noble, в рамках соглашения к 2030 году из израильских месторождений Тамар и Левиафан в Средиземном море в Египет будет поставлено 65 миллиардов кубометров природного газа, по 32,5 миллиардов кубометров из каждого. Первую часть поставки газа, который Египет будет использовать в промышленности, нефтехимической отрасли и в будущем для производства электроэнергии, планируется осуществить к конце 2019 года.

«В США растет цунами против режима Эрдогана»

В статье Diken.com.tr приводится анализ беседы государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. США либо возьмут на себя обязательства по удовлетворению турецкой стороны, либо обе стороны будут стремительно двигаться к разрушающемуся мосту. Здравый смысл говорит, что пора нажать на тормоз. Но что именно было сказано, какие решения были приняты? Этого мы знать не можем, ибо по просьбе турецкого президента переговоры между ним самим, Тиллерсоном и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу прошли без сопровождения переводчика или должностного лица с американской стороны. Эта практика, перевернувшая все дипломатические принципы, уже использовалась во время первого совещания Тиллерсона и Эрдогана в марте 2017 года в Анкаре. Тогда в помещение не был допущен даже Джон Басс, занимавший на тот момент пост посла США в Турции. Самой критической частью переговоров Тиллерсона и Эрдогана должна стать тема возможных санкций конгресса США в отношении Турции. Агрессия со стороны конгресса США, направленная против режима Эрдогана, растет с каждым днем. Внимательно следящий за ситуацией экс-депутат Народно-республиканской партии (НРП) Айкан Эрдемир считает, что армянские и греческие члены конгресса хотят наказать таким образом практически всю Турцию. В своих заявлениях Эрдемир говорит о глубокой волне, даже можно сказать — цунами. Среди санкций — невозможность получить визу в США для турецких чиновников по причине того, что Турция «держит в заложниках» граждан США и сотрудников консульства. Речь идет о списке из 30 человек. Однако некоторые члены конгресса желают, чтобы санкции в отношении виз коснулись также приближенных к Эрдогану и членов его семьи.

Турция бежит в Европу

Как сообщает TR724, число турецких граждан, пытающихся незаконно попасть в Евросоюз, растет с каждым днем. Согласно анализу рисков 2018 года, опубликованному Frontex, агентством по охране границ ЕС, в 2017 году 2645 турецких граждан были обнаружены при попытке незаконно пересечь границы стран Евросоюза. В 2016 году это число достигло 921 человека, что говорит об увеличении на 187%. Причиной подобного роста называется давление правительства на инакомыслящих граждан Турции. Согласно отчету Frontex, граждане Турции, пытающиеся пересечь сухопутные границы с ЕС, заняли пятое место среди других стран вслед за Албанией, Пакистаном, Афганистаном и Сирией. Турецкие граждане ищут путь в Евросоюз в первую очередь через Восточное Средиземноморье.

Тысячи тел под водой!

Репортеры немецкого таблоида Bild Лиана Спиропулу и Гиоргос Мутафис опубликовали материал по поводу миграционного кризиса в регионе. Журналисты поделились шокирующей информацией о пути, который стал могилой для тысяч людей. Они отправились в путь из Турции в надежде достичь берегов Европы. И если некоторым удалось завершить свое путешествие, то тела других даже не найдены. Самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны всё еще не разрешен. Различные направления, надежды, угасающие жизни и те, кого не удалось найти до сих пор. Волна миграции, достигшая своего пика в 2016 году, оставила тысячи людей похороненными на дне реки Марица. Согласно данным, полученным журналистами на сегодняшний день, и проведенным в регионе исследованиям, на дне реки могут покоиться тела более 1300 человек, найти и распознать которых не представляется возможным.

Турецкий корабль в Средиземном море снова загружен оружием

Согласно материалу SonDakika.com, управление таможенного контроля Туниса сообщило об обнаружении незафиксированного официально военного снаряжения на борту судна «M/V Урал» 1980 года, принадлежащего турецкой компании «Kalyoncu Grup» и идущего под флагом Панамы, которое захотело остановиться на простой в порту Сфакс. Выступая на радио Cap FM, представитель управления таможенного контроля Туниса Хайтем Заннед отметил, что на борту судна, направляющегося из российского порта Новоросссийск в Камерун, было обнаружено 66 военных транспортных средств, а также оружие и снаряжение. Он также добавил, что им показалось странным направление движения корабля: «Корабль попросил у нас разрешения на двухдневный простой в порту Сфакс. Во время обычной инспекции мы идентифицировали оружие и военную технику, в том числе 66 военных транспортных средств, которые не были зарегистрированы в книге загрузки судна. Судно под флагом Панамы было арендовано турецкой компанией. Корабль следовал обычному маршруту, выйдя из России и направляясь в Камерун, прошел турецкие территориальные воды, однако довольно долго ожидал в итальянских территориальных водах, прежде чем войти в Гибралтарский пролив, а затем странным образом ушел со своей траектории, зашел в ливийские порты Триполи и Бенгази и попросил у нас двухдневного постоя в связи с техническими неполадками».

На Кипре обнаружен природный газ

Согласно Shaber3, недалеко от острова Кипр, где происходит бурение (несмотря на все возражения Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (KKTC), обнаружен природный газ. Предполагается, что на территории находится от 170 до 230 миллиардов кубических метров. Качество газа отмечается как «чистый». Это означает, что он на 99% состоит из метана и этана. «Чистый» газ будет иметь высокую стоимость и легок в переработке. Как сообщает итальянская компания ENI, которая проводила бурение от имени греческой администрации, природный газ связывает между собой многие области. Подземная структура зоны сопоставляется с одним из самых богатейших месторождений мира, египетским Зохром.

Турция занимает последнее место среди стран ЕС

Одна из ведущих неправительственных организаций в мире по борьбе с коррупцией Transparency International, активно работающая в 118 странах, опубликовала результаты Индекса восприятия коррупции в 2017 году, над которым они работают каждый год начиная с 1995 года. Турция в Индексе восприятия коррупции в 2017 году понизилась на 6 позиций и заняла 81 место среди 180 стран. Сообщается, что Турция заняла последнее место среди стран ЕС. Индекс обращает внимание на принципы правового государства, свободу печати, власть гражданского общества, свободу вступать в ассоциации и свободу самовыражения. В отчете говорится, что Турция находится в крайне критической точке с точки зрения восприятия коррупции. Одной из самых главных проблем является несоблюдение законодательства о государственных тендерах. Было подчеркнуто, что многие политики и близкие родственники высокопоставленных государственных должностных лиц не соблюдают принципы достоинства, важность которого нужно понимать с каждым годом всё больше и больше.

О журналистах, используемых разведкой

Согласно Shaber3, два высокопоставленных руководителя национальной разведывательной организации Турции, попавшие в плен на территории Иракского Курдистана, рассказали РПК о газетах, с которыми они работали. Руководитель отдела разведки, отвечающего за этническую деятельность за границей, Эрхан Пекчетин и руководитель по персоналу Айдын Гюнель были похищены РПК в деревне Докан в Сулеймании 4 августа 2017 года. Признания обоих сотрудников национальной разведывательной организации начали публиковать в ANF в январе. В этот раз Печетин и Гюнель рассказали о том, каким образом разведка и правящая турецкая Партия справедливости и согласия (ПСР) контролирует СМИ, каких журналистов они используют, как проводят кампании по манипуляциям и дезинформации, а также о том, как они создают армию троллей в социальных сетях. Пекчетин признал, что они использовали медийных консультантов для работы в интернете, особенно хакеров: «Консультантов по СМИ активно используют с 2010—2011 годов, проводя активные операции в турецкой прессе, «заказывая» новости. Также это делают и на телевидении и в интернете. В интернете используют хакеров. Существуют конструкции, которые затуманивают головы, оставляют вопросы, заставляют задуматься — «а вдруг это правда?» — и отказаться от идеологии, в которую веришь».