Варшава хочет лишить звания своего первого космонавта

Варшава, , 12:45 — REGNUM Самый известный польский космонавт генерал Мирослав Гермашевский, первый и единственный поляк, совершивший полет в космос на корабле «Союз-30» в 1978 году, рискует стать рядовым, передает телеканал TVN24. Это случится, если сейм Польши одобрит подготовленный министерством обороны законопроект, предусматривающий разжалование лиц, входивших в Военный совет национального спасения (WRON), учрежденный после установления в Польской Народной Республике (ПНР) режима чрезвычайного положения с 12 на 13 декабря 1981 года. В первую очередь это бьет по покойным генералам Войцеху Ярузельскому и Чеславу Кищаку. Но задевает и Гермашевского, которого включили в состав Совета.

«Эта новость с Луны, а я не был на Луне, поэтому не могу комментировать», — отвечает космонавт. Он говорит, что в 1981 году учился в Москве. О создании WRON и о своем «участии» в нем узнал по телевидению. Гермашевскому было приказано вернуться из Москвы в Варшаву после объявления военного положения, но через две недели он получил согласие на дальнейшую учебу. Возмущение инициативой властей выразила оппозиция. «Разжалование генерала аккурат в сорокалетнюю годовщину его выхода в космос — это какой-то абсурд», — считает бывший министр обороны (партия «Гражданская платформа») Томаш Семоняк. «Как мы знаем, Ярослав Качиньский (лидер правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) — ИА REGNUM ) был единственным человеком из Польши, побывавшем в космосе, — иронизирует Адам Шлапка из «Современной». — И я советую вам не отрицать это, потому что, согласно закону об Институте национальной памяти, вы можете отправиться в тюрьму на три года».

Напомним также и то, что Гермашевский в последние годы неоднократно выступал против героизации на Украине националистов, ответственных за Волынскую резню. Дело в том, что родители генерала сами стали жертвами геноцида поляков, осуществленного украинскими националистами. «Отца убил украинский националист, — рассказывал космонавт. — Впрочем, не только его. Наша семья жила на Волыни, в селении Липники над Случем. В ночь с 25 на 26 марта 1943 года националисты при содействии некоторых местных окружили Липники, подожгли польские усадьбы и с невообразимой жестокостью убили 182 поляка. Из семьи Гермашевских и семьи Белявских моей мамы в ту ночь погибло 19 человек. Едва не погиб и я». Ряд польских наблюдателей считают, что проукраинское лобби в Польше таким образом пытается отомстить Гермашевскому за его высказывания.